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Испания
01 июля 2023, 12:32 | Обновлено 01 июля 2023, 12:49
347
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тюрам – игрок Интера

«Нерадзурри» подписали французского нападающего

01 июля 2023, 12:32 | Обновлено 01 июля 2023, 12:49
347
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тюрам – игрок Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Миланский «Интер» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркусом Тюрамом.

Сообщается, что соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2027 года. «Интер» подписал игрока в статусе свободного агента.

Маркус Тюрам с 2019 года защищал цвета гладбахцев. В минувшем сезоне-2022/2023 он провел за «Боруссию» Менхенгладбах 32 матча, забил 16 голов, сделал 7 ассистов.

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Маркус Тюрам Интер Милан трансферы трансферы Серии A Серия A
Источник ФК Интер
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Xzibit11
Весь в папу, молодец
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