ОФИЦИАЛЬНО. Тюрам – игрок Интера

Миланский «Интер» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркусом Тюрамом.

Сообщается, что соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2027 года. «Интер» подписал игрока в статусе свободного агента.

Маркус Тюрам с 2019 года защищал цвета гладбахцев. В минувшем сезоне-2022/2023 он провел за «Боруссию» Менхенгладбах 32 матча, забил 16 голов, сделал 7 ассистов.