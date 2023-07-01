Испания01 июля 2023, 12:32 | Обновлено 01 июля 2023, 12:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Тюрам – игрок Интера
«Нерадзурри» подписали французского нападающего
01 июля 2023, 12:32 | Обновлено 01 июля 2023, 12:49
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Миланский «Интер» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркусом Тюрамом.
Сообщается, что соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2027 года. «Интер» подписал игрока в статусе свободного агента.
Маркус Тюрам с 2019 года защищал цвета гладбахцев. В минувшем сезоне-2022/2023 он провел за «Боруссию» Менхенгладбах 32 матча, забил 16 голов, сделал 7 ассистов.
Official ✍️#ForzaInter #WelcomeMarcus pic.twitter.com/3xOjdo3kqB— Inter (@Inter) July 1, 2023
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