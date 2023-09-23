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  4. Экс-вингер Металлиста, выигравший ЧМ-2022, готов завершить карьеру
Аргентина
23 сентября 2023, 13:28 |
923
0

Экс-вингер Металлиста, выигравший ЧМ-2022, готов завершить карьеру

Алехандро Гомес не может найти подходящую команду для продолжения выступлений

23 сентября 2023, 13:28 |
923
0
Экс-вингер Металлиста, выигравший ЧМ-2022, готов завершить карьеру
instagram.com/papugomez_official

35-летний экс-вингер «Металлиста», «Аталанты» и «Севильи» Алехандро Гомес может уже в ближайшее время объявить о завершении карьеры.

1 сентября футболист расторг контракт с «Севильей», после чего, как ожидалось, сможет на правах свободного агента перебраться в клуб из ОАЭ, однако этого не произошло, и сейчас Гомес готов попрощаться с футболом.

«Мне нравилось пребывание в «Севилье», но сейчас я жду интересного предложения. Если оно не появится, я, возможно, подумаю о завершении карьеры. Я отдал все силы футболу и не хочу в конечном итоге огорчаться», – заявил Гомес в интервью журналисту Маттео Спини.

Напомним, Алехандро Гомес в конце минувшего года в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира, который принимал Катар.

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Алехандро Гомес завершение карьеры Металлист Харьков сборная Аргентины по футболу
Источник Ole
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