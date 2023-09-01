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  4. Севилья может расторгнуть контракт с Алехандро Гомесом
Испания
01 сентября 2023, 04:59 |
205
0

Севилья может расторгнуть контракт с Алехандро Гомесом

Аргентинский форвард ведет переговоры о досрочном расторжении контракта

01 сентября 2023, 04:59 |
205
0
Севилья может расторгнуть контракт с Алехандро Гомесом
Twitter (Фабрицио Романо). Алехандро Гомес

Испанская «Севилья» ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с аргентинским форвардом Алехандро «Папу» Гомесом.

Контракт 35-летнего Гомеса и «Севильи» действует до конца сезона 2023/24, однако аргентинский форвард не входит в планы главного тренера клуба Хосе Луиса Мендилибара. Гомес, один из самых высокооплачиваемых футболистов «Севильи» может стать свободным агентом уже в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне в составе «Севильи» Алехандро Гомес не играл, а за прошлый сезон в составе испанского клуба сыграл 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Также в сезоне 2013/14 аргентинский форвард выступал за украинский «Металлист», в составе которого сыграл 24 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Севилья Алехандро Гомес трансферы Ла Лиги трансферы расторжение контракта Хосе Луис Мендилибар
Источник Relevo
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