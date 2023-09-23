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  4. ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 13:22 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:32
3172
3

ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо

Хавбек открыл счет в матче с «ЛНЗ»

23 сентября 2023, 13:22 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:32
3172
3
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Сегодня, 23 сентября «Динамо» Киев в восьмом туре УПЛ на выезде играет с черкасским «ЛНЗ». Уже на третьей минуте гости вышли вперед благодаря голу полузащитника Владимира Бражко.

Он нанес точный пушечный удар в нижний угол ворот «ЛНЗ» примерно с 30 метров. Для Бражко это первый в карьере гол за основную команду «Динамо».

Сделал он это в своем восьмом матче за киевлян, все они были проведены в нынешнем сезоне. Также на счету 21-летнего хавбека уже есть 1 ассист. В прошлом сезоне, выступая в аренде в «Заре», он отличился 7 голами в 29 матчах УПЛ.

Видео гола Бражко можно увидеть здесь.

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Владимир Бражко Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Viktor Shuper
його давно треба награвати було в основі. як і Діалло. обоє заграють 100%. Діалло взагалі дуже талановитий чувак, тільки треба давати грати. але дід того не доганяє
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+2
andre_lui
Сидорчук не завжди бив мимо. Усі памятають його гол Шахтарю. А загалом 21 раз він таки влучив і стільки ж віддав асистів. 
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+1
Gargantua
все уже так привылки к ударам Сидорчука мимо ворот...  не ожидал никто
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0
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