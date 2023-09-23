ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо

Сегодня, 23 сентября «Динамо» Киев в восьмом туре УПЛ на выезде играет с черкасским «ЛНЗ». Уже на третьей минуте гости вышли вперед благодаря голу полузащитника Владимира Бражко.

Он нанес точный пушечный удар в нижний угол ворот «ЛНЗ» примерно с 30 метров. Для Бражко это первый в карьере гол за основную команду «Динамо».

Сделал он это в своем восьмом матче за киевлян, все они были проведены в нынешнем сезоне. Также на счету 21-летнего хавбека уже есть 1 ассист. В прошлом сезоне, выступая в аренде в «Заре», он отличился 7 голами в 29 матчах УПЛ.

Видео гола Бражко можно увидеть здесь.