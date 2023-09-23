Германия23 сентября 2023, 13:13 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:14
274
1
Возвращение Нойера на поле снова откладывается
Голкипер по-прежнему ощущает дискомфорт
23 сентября 2023, 13:13 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:14
274
1
Возвращение основного голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера в игру снова откладывается. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Вчера во время получасовой тренировки вместе с тренером вратарей «Баварии» Михаэлем Рехнером и голкипером команды Даниэлем Перецом Нойер снова ощущал дискомфорт и избегал высоких прыжков.
Напомним, Нойер получил перелом ноги в декабре прошлого года во время катания на горных лыжах и с тех пор на поле не выходил. Тренировки с «Баварией» он возобновил в конце августа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 сентября 2023, 08:00 2
Разбираемся с тем, что произошло в первой встрече и что будет во второй
Футбол | 23 сентября 2023, 13:22 1
Хавбек открыл счет в матче с «ЛНЗ»
Футбол | 22.09.2023, 21:01
Футбол | 22.09.2023, 21:10
Волейбол | 23.09.2023, 07:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Мабуть все,хватайте Де Хеа.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2023, 23:12 4
21.09.2023, 10:20 16
21.09.2023, 20:01
21.09.2023, 12:01 15
21.09.2023, 23:57 3
21.09.2023, 23:56 53
22.09.2023, 09:20
22.09.2023, 00:21 1