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Германия
23 сентября 2023, 13:13 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:14
274
1

Возвращение Нойера на поле снова откладывается

Голкипер по-прежнему ощущает дискомфорт

23 сентября 2023, 13:13 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:14
274
1
Возвращение Нойера на поле снова откладывается
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Возвращение основного голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера в игру снова откладывается. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Вчера во время получасовой тренировки вместе с тренером вратарей «Баварии» Михаэлем Рехнером и голкипером команды Даниэлем Перецом Нойер снова ощущал дискомфорт и избегал высоких прыжков.

Напомним, Нойер получил перелом ноги в декабре прошлого года во время катания на горных лыжах и с тех пор на поле не выходил. Тренировки с «Баварией» он возобновил в конце августа.

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Источник Bild
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pol-55
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