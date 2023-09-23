Возвращение Нойера на поле снова откладывается

Возвращение основного голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера в игру снова откладывается. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Вчера во время получасовой тренировки вместе с тренером вратарей «Баварии» Михаэлем Рехнером и голкипером команды Даниэлем Перецом Нойер снова ощущал дискомфорт и избегал высоких прыжков.

Напомним, Нойер получил перелом ноги в декабре прошлого года во время катания на горных лыжах и с тех пор на поле не выходил. Тренировки с «Баварией» он возобновил в конце августа.