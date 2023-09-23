Тренер Дженоа: «Ищем Малиновскому правильную позицию»
Альберто Джилардино – об адаптации украинского хавбека
Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал об адаптации украинского хавбека Руслана Малиновского в новой команде:
«Мы вводим Малиновского в состав, ищем ему правильную позицию в командном балансе», – сказал Джилардино.
Вчера Малиновский провел в запасе матч Серии А против «Лечче» (поражение 0:1). В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сборной Украины принял участие в четырех матчах Серии А, и суммарно провел на поле 144 минуты. В августе он перешел в «Дженоа» из французского «Марселя».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-вингера «Шахтера» на Туманном Альбионе считают слишком неопытным для игр на топ-уровне
Селекционер «Карпат» – о работе во львовском клубе