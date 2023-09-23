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Италия
23 сентября 2023, 12:47 |
160
0

Тренер Дженоа: «Ищем Малиновскому правильную позицию»

Альберто Джилардино – об адаптации украинского хавбека

23 сентября 2023, 12:47 |
160
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Тренер Дженоа: «Ищем Малиновскому правильную позицию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал об адаптации украинского хавбека Руслана Малиновского в новой команде:

«Мы вводим Малиновского в состав, ищем ему правильную позицию в командном балансе», – сказал Джилардино.

Вчера Малиновский провел в запасе матч Серии А против «Лечче» (поражение 0:1). В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сборной Украины принял участие в четырех матчах Серии А, и суммарно провел на поле 144 минуты. В августе он перешел в «Дженоа» из французского «Марселя».

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Альберто Джилардино Руслан Малиновский Дженоа
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