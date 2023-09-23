Тренер Дженоа: «Ищем Малиновскому правильную позицию»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал об адаптации украинского хавбека Руслана Малиновского в новой команде:

«Мы вводим Малиновского в состав, ищем ему правильную позицию в командном балансе», – сказал Джилардино.

Вчера Малиновский провел в запасе матч Серии А против «Лечче» (поражение 0:1). В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сборной Украины принял участие в четырех матчах Серии А, и суммарно провел на поле 144 минуты. В августе он перешел в «Дженоа» из французского «Марселя».