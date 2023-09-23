ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе
Стали известны составы команд
Сегодня, 23 сентября второй игровой день восьмого тура УПЛ открывается матчем в Черкассах на «Черкассы арене» между местным «ЛНЗ» и «Динамо» Киев. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Мирчи Луческу на матч:
«ЛНЗ»: Пеньков, Муравский, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Г. Пасич, Наумец, Олейник, Хобленко
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Биловар, Караваев, Бражко, Андриевский, Диалло, Буяльский, Ярмоленко, Ванат
🔹 Наш склад на матч проти ЛНЗ 👊 pic.twitter.com/D4sUUd4ezi— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 23, 2023
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