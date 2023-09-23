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  4. ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 12:16 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:22
861
2

ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе

Стали известны составы команд

23 сентября 2023, 12:16 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:22
861
2
ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе
ФК Динамо

Сегодня, 23 сентября второй игровой день восьмого тура УПЛ открывается матчем в Черкассах на «Черкассы арене» между местным «ЛНЗ» и «Динамо» Киев. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Мирчи Луческу на матч:

«ЛНЗ»: Пеньков, Муравский, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Г. Пасич, Наумец, Олейник, Хобленко

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Попов, Биловар, Караваев, Бражко, Андриевский, Диалло, Буяльский, Ярмоленко, Ванат

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ЛНЗ Черкассы Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
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Alexander Киев
Вся Україна за ЛНЗ! Не місце ФК ОПЗЖ Суркіса в Україні, пора закривати цей шубний склад 
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Fitness.sports
Диалло со старта ну наконец-то
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