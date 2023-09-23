Сергей РЕБРОВ: «Бенфика знает, почему подписала Трубина»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями по поводу вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Конечно, я поговорю с ним, как и со всеми игроками. Он молод, но психологически сильный и много работает. Трубину нужно время, чтобы утвердиться. Все еще только начинается. «Бенфика» знает, почему его подписала. Я доверяю Трубину и верю в него. Если он и ошибся, то не впервые. Он вратарь сборной, талантливый и «Бенфика» почему-то его подписала. Этот эпизод не может повлиять на его будущее в «Бенфике». Удачи ему. Он очень сильный и я уверен, что очень поможет «Бенфике», – сказал Ребров.

Напомним, что в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» Анатолий Трубин заработал желтую карточку и пенальти в свои ворота.