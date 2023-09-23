Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Бенфика знает, почему подписала Трубина»
Сборная УКРАИНЫ
23 сентября 2023, 11:54 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:28
882
4

Сергей РЕБРОВ: «Бенфика знает, почему подписала Трубина»

Главный тренер сборной Украины – о вратаре Анатолии Трубине

23 сентября 2023, 11:54 | Обновлено 23 сентября 2023, 12:28
882
4
Сергей РЕБРОВ: «Бенфика знает, почему подписала Трубина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями по поводу вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Конечно, я поговорю с ним, как и со всеми игроками. Он молод, но психологически сильный и много работает. Трубину нужно время, чтобы утвердиться. Все еще только начинается. «Бенфика» знает, почему его подписала. Я доверяю Трубину и верю в него. Если он и ошибся, то не впервые. Он вратарь сборной, талантливый и «Бенфика» почему-то его подписала. Этот эпизод не может повлиять на его будущее в «Бенфике». Удачи ему. Он очень сильный и я уверен, что очень поможет «Бенфике», – сказал Ребров.

Напомним, что в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» Анатолий Трубин заработал желтую карточку и пенальти в свои ворота.

По теме:
Тренер Бенфики: «Это была нелегкая игра для Трубина»
ФОТО. Пообщался с Луческу. Ребров побывал на тренировке Динамо
Бенфика – РБ Зальцбург – 0:2. Трубин пропустил 2 мяча. Видео голов и обзор
Сергей Ребров Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу
Источник A Bola
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе
Футбол | 23 сентября 2023, 12:16 2
ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе
ЛНЗ – Динамо. Диалло и Ярмоленко выйдут в основе

Стали известны составы команд

Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Футбол | 22 сентября 2023, 21:01 46
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией

Одесситы забили пять голов соперникам

Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Футбол | 22.09.2023, 15:20
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Футбол | 22.09.2023, 23:12
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уверен, что Карпаты были бы в тройке призеров УПЛ»
Футбол | 23.09.2023, 09:16
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уверен, что Карпаты были бы в тройке призеров УПЛ»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уверен, что Карпаты были бы в тройке призеров УПЛ»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
Звучит так , как будто Ребров сам не знает зачем они его подписали
Ответить
+1
antt
Тут цікаво чи вийде цим уїкендом в старті.  А то так всіх хвалив тренер після програшу. Напевно трубіна також виправдовував. А якщо ні - то коли вийде.  Хоча тренер казав ще на початку тижня що трубін буде головним. І взагалі дивна ситуація - заробив пенальті але вище воріт. Потім захисник заробив - для чого щоб нарешті трубін пропустив з пенальті? Але не з гри?! І команда лишилася в меншості і навіть мяча не відіграла в результаті цього. 
Ответить
0
Pavel_i_CO
Вухами вітер ганяти на лавці 
Ответить
0
serg1508
Админы! С того пенальти счёт не был открыт!!!👎
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 9
Другие виды
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 9
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 32
Футбол
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
22.09.2023, 09:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем