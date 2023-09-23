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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 09:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:49
134
0

Черноморец впервые разгромил Александрию

Одесситы повторили личный рекорд 16-летней давности

23 сентября 2023, 09:44 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:49
134
0
Черноморец впервые разгромил Александрию
УПЛ

20-й поединок «Александрии» и «Черноморца» в чемпионатах Украины впервые завершился крупной победой одесситов. При этом «моряки» повторили личный рекорд 16-летней давности, второй раз в истории добившись преимущества в 4 мяча в гостях.

В свою очередь александрийцы повторили клубный антирекорд, шестой раз проиграв с разницей в 4 мяча дома. Кроме того, черно-желто-зеленые потерпели 25 поражение с крупным счетом в УПЛ, в том числе 10-е – на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы Черноморца в УПЛ

Дата

Тренер «Черноморца

Соперник

Счет

22.09.2023

Роман ГРИГОРЧУК

Александрия

5:1

01.04.2007

Семен АЛЬТМАН

Заря

4:0

15.06.1994

Виктор ПРОКОПЕНКО

Заря

4:1

27.08.1995

Леонид БУРЯК

Волынь

3:0

16.05.1996

Леонид БУРЯК

Заря

3:0

18.09.2005

Семен АЛЬТМАН

Волынь

3:0

04.06.2023

Роман ГРИГОРЧУК

Металлист

3:0

Самые крупные домашние поражения Александрии в УПЛ

Дата

Тренер «Александрии»

Соперник

Счет

12.05.2002

Роман ПОКОРА

Днепр

2:6

14.04.2012

Андрей КУПЦОВ

Днепр

1:5

14.06.2020

Владимир ШАРАН

Десна

1:5

20.05.2023

Руслан РОТАНЬ

Динамо

1:5

22.09.2023

Руслан РОТАНЬ

Черноморец

1:5

24.04.2016

Владимир ШАРАН

Днепр

0:4

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цифры и факты Черноморец Одесса Александрия
Источник Sport.ua
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