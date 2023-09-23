Черноморец впервые разгромил Александрию

20-й поединок «Александрии» и «Черноморца» в чемпионатах Украины впервые завершился крупной победой одесситов. При этом «моряки» повторили личный рекорд 16-летней давности, второй раз в истории добившись преимущества в 4 мяча в гостях.

В свою очередь александрийцы повторили клубный антирекорд, шестой раз проиграв с разницей в 4 мяча дома. Кроме того, черно-желто-зеленые потерпели 25 поражение с крупным счетом в УПЛ, в том числе 10-е – на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы Черноморца в УПЛ

Дата Тренер «Черноморца Соперник Счет 22.09.2023 Роман ГРИГОРЧУК Александрия 5:1 01.04.2007 Семен АЛЬТМАН Заря 4:0 15.06.1994 Виктор ПРОКОПЕНКО Заря 4:1 27.08.1995 Леонид БУРЯК Волынь 3:0 16.05.1996 Леонид БУРЯК Заря 3:0 18.09.2005 Семен АЛЬТМАН Волынь 3:0 04.06.2023 Роман ГРИГОРЧУК Металлист 3:0

Самые крупные домашние поражения Александрии в УПЛ