Черноморец впервые разгромил Александрию
Одесситы повторили личный рекорд 16-летней давности
20-й поединок «Александрии» и «Черноморца» в чемпионатах Украины впервые завершился крупной победой одесситов. При этом «моряки» повторили личный рекорд 16-летней давности, второй раз в истории добившись преимущества в 4 мяча в гостях.
В свою очередь александрийцы повторили клубный антирекорд, шестой раз проиграв с разницей в 4 мяча дома. Кроме того, черно-желто-зеленые потерпели 25 поражение с крупным счетом в УПЛ, в том числе 10-е – на своем поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные гостевые победы Черноморца в УПЛ
|
Дата
|
Тренер «Черноморца
|
Соперник
|
Счет
|
22.09.2023
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
Александрия
|
5:1
|
01.04.2007
|
Семен АЛЬТМАН
|
Заря
|
4:0
|
15.06.1994
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Заря
|
4:1
|
27.08.1995
|
Леонид БУРЯК
|
Волынь
|
3:0
|
16.05.1996
|
Леонид БУРЯК
|
Заря
|
3:0
|
18.09.2005
|
Семен АЛЬТМАН
|
Волынь
|
3:0
|
04.06.2023
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
Металлист
|
3:0
Самые крупные домашние поражения Александрии в УПЛ
|
Дата
|
Тренер «Александрии»
|
Соперник
|
Счет
|
12.05.2002
|
Роман ПОКОРА
|
Днепр
|
2:6
|
14.04.2012
|
Андрей КУПЦОВ
|
Днепр
|
1:5
|
14.06.2020
|
Владимир ШАРАН
|
Десна
|
1:5
|
20.05.2023
|
Руслан РОТАНЬ
|
Динамо
|
1:5
|
22.09.2023
|
Руслан РОТАНЬ
|
Черноморец
|
1:5
|
24.04.2016
|
Владимир ШАРАН
|
Днепр
|
0:4
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