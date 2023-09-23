Роман Григорчук отпраздновал юбилейную победу

«Черноморец», впервые нанесший разгром «Александрии» (5:1), прервал 10-матчевую безвыигрышную серию сине-черных в поединках с черно-желто-зелеными (6 ничьих и 4 поражения). Последний раз одесситы брали верх над александрийцами 16 апреля 2017 года – 1:0 дома.

Между тем победа «моряков» стала юбилейной для их тренера Романа Григорчука - 60-й в чемпионатах Украины. 52 раза в 140 матчах (37,1%) добивался успеха под его руководством «Черноморец» и 8 в 17 (47,1%) – запорожский «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Романа Григорчука в УПЛ