Роман Григорчук отпраздновал юбилейную победу
Наставник «моряков» одержал 60-ю викторию на тренерском посту в УПЛ
«Черноморец», впервые нанесший разгром «Александрии» (5:1), прервал 10-матчевую безвыигрышную серию сине-черных в поединках с черно-желто-зелеными (6 ничьих и 4 поражения). Последний раз одесситы брали верх над александрийцами 16 апреля 2017 года – 1:0 дома.
Между тем победа «моряков» стала юбилейной для их тренера Романа Григорчука - 60-й в чемпионатах Украины. 52 раза в 140 матчах (37,1%) добивался успеха под его руководством «Черноморец» и 8 в 17 (47,1%) – запорожский «Металлург».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Романа Григорчука в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Григорчука
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
01.11.2009
|
Металлург З
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
10-я
|
01.10.2011
|
Черноморец
|
Таврия (д)
|
1:0
|
20-я
|
05.08.2012
|
Черноморец
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
30-я
|
03.05.2013
|
Черноморец
|
Таврия (г)
|
3:1
|
40-я
|
23.11.2013
|
Черноморец
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
50-я
|
19.03.2023
|
Черноморец
|
Ингулец (г)
|
2:1
|
60-я
|
22.09.2023
|
Черноморец
|
Александрия (г)
|
5:1
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