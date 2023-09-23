Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман Григорчук отпраздновал юбилейную победу
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 09:38 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:43
167
0

Роман Григорчук отпраздновал юбилейную победу

Наставник «моряков» одержал 60-ю викторию на тренерском посту в УПЛ

23 сентября 2023, 09:38 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:43
167
0
Роман Григорчук отпраздновал юбилейную победу
ФК Черноморец. Роман Григорчук

«Черноморец», впервые нанесший разгром «Александрии» (5:1), прервал 10-матчевую безвыигрышную серию сине-черных в поединках с черно-желто-зелеными (6 ничьих и 4 поражения). Последний раз одесситы брали верх над александрийцами 16 апреля 2017 года – 1:0 дома.

Между тем победа «моряков» стала юбилейной для их тренера Романа Григорчука - 60-й в чемпионатах Украины. 52 раза в 140 матчах (37,1%) добивался успеха под его руководством «Черноморец» и 8 в 17 (47,1%) – запорожский «Металлург».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Романа Григорчука в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Григорчука

Соперник

Счет

1-я

01.11.2009

Металлург З

Закарпатье (д)

3:0

10-я

01.10.2011

Черноморец

Таврия (д)

1:0

20-я

05.08.2012

Черноморец

Ворскла (г)

1:0

30-я

03.05.2013

Черноморец

Таврия (г)

3:1

40-я

23.11.2013

Черноморец

Ворскла (г)

1:0

50-я

19.03.2023

Черноморец

Ингулец (г)

2:1

60-я

22.09.2023

Черноморец

Александрия (г)

5:1

По теме:
Черноморец впервые разгромил Александрию
Руслан Ротань провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
ГРИГОРЧУК: «Игроки делали серьезные вещи на поле, и это дало результат»
цифры и факты Роман Григорчук Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Футбол | 22 сентября 2023, 11:59 8
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»

Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла

Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Футбол | 22 сентября 2023, 10:05 13
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»

Бывший агент Артема не может ничем помочь экс-клиенту

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Динамо
Футбол | 23.09.2023, 07:30
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Динамо
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Футбол | 22.09.2023, 16:23
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Иван НАДЕИН: «Все представители клубов высказались за замену Лучано Лучи»
Футбол | 23.09.2023, 05:50
Иван НАДЕИН: «Все представители клубов высказались за замену Лучано Лучи»
Иван НАДЕИН: «Все представители клубов высказались за замену Лучано Лучи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
21.09.2023, 11:46 6
Футбол
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 11
Футбол
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
Шакур Стивенсон назвал самого умного бойца в истории бокса
22.09.2023, 09:20
Бокс
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
21.09.2023, 10:20 15
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 4
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
23.09.2023, 07:05 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем