Руслан Ротань провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

Руслан Ротань провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 375 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Днепра» и «Динамо», а в 25 поединках руководил действиями «Александрии» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 11 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич - 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский - 426 раз. А рекордсменом по формуле «игрок + тренер» является Владимир Шаран - 464.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер)

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Мирон МАРКЕВИЧ Волынь, Карпаты, 622 - 622 Кривбасс, Металлург З, Металлист, Днепр 2. Николай ПАВЛОВ Днепр, Динамо, Таврия 548 - 548 Ильичевец, Ворскла 3. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Карпаты, Закарпатье, Александрия, 464 206 258 Александрия Карпаты, Минай 4. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо Динамо 434 426 8 5. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 426 - 426 Василий САЧКО Таврия, Волынь, Кривбасс, Ворскла 426 260 166 Ворскла 7. Руслан КОСТЫШИН Арсенал, Днепр, Кривбасс Колос 424 359 65 8. Олег ШЕЛАЕВ Заря, Шахтер, Днепр, 412 412 - Металлург Д, Кривбасс, Металлист 9. Вячеслав ЧЕЧЕР Кривбасс, Металлург Д, 410 410 - Карпаты, Заря, 10. Александр ЧИЖЕВСКИЙ Карпаты, Шахтер, Металлург З, Карпаты 407 400 7 Таврия, Волынь, Закарпатье 11. Руслан РОТАНЬ Днепр, Динамо Александрия 400 375 25

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.