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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 09:31 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:37
136
0

Руслан Ротань провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера

В чемпионатах Украины Ротань выступал за два клуба, тренировал - один

23 сентября 2023, 09:31 | Обновлено 23 сентября 2023, 09:37
136
0
Руслан Ротань провел 400-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
ФК Александрия. Руслан Ротань

Руслан Ротань провел 400-й матч в чемпионатах Украины, как игрок и тренер. 375 встреч он отыграл в УПЛ в рядах «Днепра» и «Динамо», а в 25 поединках руководил действиями «Александрии» с тренерского мостика.

К слову, на сегодняшний день список тех, кто покорил рубеж в 400 игр в любом качестве, насчитывает 11 фамилий. Пальму первенства среди тренеров держит Мирон Маркевич - 622 матча. Среди футболистов чаще других появлялся на поле Александр Шовковский - 426 раз. А рекордсменом по формуле «игрок + тренер» является Владимир Шаран - 464.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 400 матчей в чемпионатах Украины в любом качестве (игрок, тренер)

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь, Карпаты,

622

-

622

Кривбасс, Металлург З,

Металлист, Днепр

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо, Таврия

548

-

548

Ильичевец, Ворскла

3.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр, Карпаты,

Закарпатье, Александрия,

464

206

258

Александрия

Карпаты, Минай

4.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

Динамо

434

426

8

5.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

426

-

426

Василий САЧКО

Таврия, Волынь, Кривбасс,

Ворскла

426

260

166

Ворскла

7.

Руслан КОСТЫШИН

Арсенал, Днепр, Кривбасс

Колос

424

359

65

8.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря, Шахтер, Днепр,

412

412

-

Металлург Д, Кривбасс,

Металлист

9.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс, Металлург Д,

410

410

-

Карпаты, Заря,

10.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты, Шахтер, Металлург З,

Карпаты

407

400

7

Таврия, Волынь, Закарпатье

11.

Руслан РОТАНЬ

Днепр, Динамо

Александрия

400

375

25

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

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Источник Sport.ua
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