Нидерланды – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 сентября в 19:00 матч Евролиги-2023 среди женских команд
23 сентября в 19:00 в итальянском Альгеро проходит матч между командами Нидерландов и Украины в пульке за 5–8 места Евролиги 2023 по пляжному футболу среди женских команд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соревнования, в которых принимает участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября.
Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира проиграли оба матча командам Нидерландов (2:3) и Португалии (2:3 OT).
В 1/2 финала играют: 13:45 Польша – Испания, 15:00 Португалия – Чехия.
Пулька за 5–8 места: 17:45 Италия – Швеция, 19:00 Нидерланды – Украина.
Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.
Нидерланды – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Состав женской сборной Украины
- Вратарь: Анастасия Терех.
- Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.
Пляжный футбол. Евролига 2023
Женский турнир. Групповой раунд
- 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1
- 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды – 2:3
- 22.09. 17:45. Португалия – Украина – 3:2 д.в.
Турнирная таблица
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