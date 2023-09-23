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Пляжный футбол
23 сентября 2023, 06:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 06:36
79
0

Нидерланды – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 сентября в 19:00 матч Евролиги-2023 среди женских команд

23 сентября 2023, 06:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 06:36
79
0
Нидерланды – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
АПФУ

23 сентября в 19:00 в итальянском Альгеро проходит матч между командами Нидерландов и Украины в пульке за 5–8 места Евролиги 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соревнования, в которых принимает участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября.

Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира проиграли оба матча командам Нидерландов (2:3) и Португалии (2:3 OT).

В 1/2 финала играют: 13:45 Польша – Испания, 15:00 Португалия – Чехия.

Пулька за 5–8 места: 17:45 Италия – Швеция, 19:00 Нидерланды – Украина.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.

Нидерланды – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Состав женской сборной Украины

  • Вратарь: Анастасия Терех.
  • Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

Пляжный футбол. Евролига 2023

Женский турнир. Групповой раунд

  • 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1
  • 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды – 2:3
  • 22.09. 17:45. Португалия – Украина – 3:2 д.в.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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