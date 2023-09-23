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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 05:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 05:38
63
0

Иван НАДЕИН: «Все представители клубов высказались за замену Лучано Лучи»

Итальянский специалист возглавляет судейский корпус УАФ

23 сентября 2023, 05:23 | Обновлено 23 сентября 2023, 05:38
63
0
Иван НАДЕИН: «Все представители клубов высказались за замену Лучано Лучи»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент Вереса Иван Надеин поделился подробностями встречи владельцев клубов Украинской Премьер-лиги, состоявшейся 20 сентября

«Основной темой было – как сделать Украинскую Премьер-лигу сильнее. Но судейство в этом играет ключевую роль, и поэтому нужно начать именно с него. Сейчас мы набросали план действий, который мы хотим реализовать. Ключевой акцент будем делать на открытости арбитров, потому что сегодня этот процесс максимально закрыт. Хотим сделать прозрачный процесс жеребьевки при назначении судей и комментарии арбитров после матчей.

Мы хотим видеть, какие оценки ставят судьям за матч. Дальше уже клубы будут готовы делать какие-то системы премирования арбитров, чтобы стимулировать к более качественной работе, но будут и системы санкций. Также планируем ввести детектор лжи для арбитров. Как его использовать? Этот момент будем еще обсуждать. На первой встрече была представлена только концепция дальнейших решений. Могу сказать точно, что в судействе нужно наводить порядок.

Все собравшиеся представители клубов высказались за смену руководителя судейского корпуса, а именно Лучано Лучи. Даже звучали мнения, что арбитры должны быть в подчинении УПЛ, а не УАФ, потому что именно Премьер-лига платит им зарплату – все деньги уходят от клубов. Реально ли вывести арбитров из подчинения УАФ? Будем заниматься этим вопросом, нужно точно что-то делать. Клубы сегодня тратят деньги и ни на что не влияют.

Лучано Лучи работает удаленно из Италии? Я его ни разу не видел и даже не знаю, как работают итальянцы. Мы, владельцы клубов, вообще не причастны к арбитрам. Сейчас Риццоли начал комментировать некоторые спорные эпизоды, но мы хотим это систематизировать, например, производить разбор спорных решений каждый четверг – чтобы арбитры объясняли свои решения. Все люди ошибаются, арбитры не исключения, но есть ошибки случайные, а целенаправленные. Поэтому нужно будет разбираться и наказывать виновных. Должен быть и кнут, и пряник.

Ключевой результат это то, что президенты клубов впервые собрались за 12 лет и обсудили все волнующие моменты. Можно с уверенностью сказать, что теперь в украинском футболе появился новый формат – встреча владельцев клубов. Раньше клубы отправляли на собрание УПЛ своих менеджеров и людей, не принимающих ключевые решения, теперь все будет иначе.

Сегодня футбол в Украине развивается только благодаря профессиональным клубам, поддерживающим детский спорт, молодежные и женские команды, инфраструктуру. А УАФ вообще не прислушивалась к нашему голосу. Думаю, сейчас он будет точно услышан, и нам удастся реализовать все запланированное.

Следующая встреча – в середине октября. До этого мы планируем обратиться в УЕФА, чтобы украинские клубы получили платежи солидарности за прошлый и этот год, которые должны поступить россиянам. Это примерно 10 млн евро. Украина пострадала от войны и нам нужно восстанавливать инфраструктуру, у нас много детей-переселенцев.

Во время войны у нас строятся академии и футбольные поля, поэтому нам необходима поддержка Европы. Мне кажется, что за эти полтора года войны поддержка от ФИФА и УЕФА была недостаточной. Фактически ее не было, была лишь поддержка некоторых клубных ассоциаций. Футбольные органы должны проявить солидарность с Украиной, где тяжелое время проводится чемпионат на всех уровнях. Эти деньги точно не будут лишними для украинского футбола.

Телепул? В принципе, у всех есть понимание того, что нужно объединяться. Этот год уже будет так, как есть, но в следующем году есть все шансы, чтобы объединиться и провести тендер по единому телепулу. Об этом заявили первые лица клубов. Мы хотим качественно подготовить конкурс и попытаться пригласить иностранные компании, например Canal+, занимающийся трансляциями в Польше, возможно, и украинские компании.

Сегодня УПЛ очень слаба. Премьер-лига ничего не может создать, организовать и защитить права клубов. Нам точно нужно всем объединиться, чтобы сделать УПЛ сильнее. Вчерашнее собрание – это первый шаг к этому. Наши требования абсолютно прозрачны, действенны и их можно реализовать. Самое время это сделать.

Нам нужно навести порядок в судействе, клубам нужно больше зарабатывать и двигаться к единому телепулу. Нам нужно большее представительство и влияние в комитетах УАФ. Проблема в том, что у УАФ нет сейчас голоса от клубов. Мы это тоже обсуждали – чтобы голос клубов был услышан, не просто медийно, но и юридически. Сегодня в УАФ у нас один голос из 40, поэтому процент влияния очень низкий.

Этот процесс следует запускать в рамках УАФ. Однозначно нужно проводить реформы, чтобы усилить влияние клубов. Но начнем с судейства. Придем в Дом футбола и будем разговаривать. Ключевое событие – что владельцы клубов наконец-то встретились и начали говорить. На следующем собрании участников будет еще больше, ведь по определенным причинам не все смогли прийти. Кто, если не мы будем движущей силой? Люди, вкладывающие в футбол свои деньги. Мы не хотим вкладывать деньги в непрозрачную и убыточную историю. Нам нужно ее сделать прибыльной и прозрачной. Тогда точно будет результат.

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судейство чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Иван Надеин Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
Источник Украинский футбол
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