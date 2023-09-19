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  4. Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
Кубок Украины
19 сентября 2023, 14:49 |
384
7

Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»

Иван Надеин объяснил логику клуба

19 сентября 2023, 14:49 |
384
7
Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»
ФК Верес. Иван Надеин

«Верес» в рамках эксперимента будет показывать матч Кубка Украины против «Шахтера» на своем YouTube канале, однако посмотреть игру смогут только спонсоры, который оформят подписку за 35 гривен.

Президент «Вереса» Иван Надеин объяснил это так:

«Можно по-разному оценивать стоимость в 35 гривен. Для кого-то – это маленькое пиво, для кого-то – кофе без молока. Для кого-то просто небольшая сумма, которую можно задонатить для просмотра матча. Но самое главное, что мы хотим показать – футбол не может быть бесплатным. Я радуюсь, что большое количество болельщиков уже поддержало эту нашу идею. Значит, мы правильно поступаем. Ибо не может быть ничего бесплатного. Чтобы провести футбольный матч – нужно много расходов. И люди должны понимать: если им что-то дают бесплатно – от них что-то хотят взамен. Так было в политике раньше».

«Люди покупают билет в театр и на концерт. И люди должны покупать билеты на футбол. И просмотр футбола, как и просмотр фильма – он должен происходить за деньги. Ибо ничего бесплатного не существует. Я тоже понимаю тех, кто не до конца воспринимает эту идею. Все новое воспринимается сложно. Отрицательная реакция – это тоже нормально. В «Вересе» мы строим самоокупаемый клуб. У «Вереса» уже была история, когда клубу дали мешок денег, потом его забрали и футбол закончился. Хотим ли мы повторения?», – сказал Надеин.

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Верес Ровно Иван Надеин Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник ФК Верес
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Комментарии 7
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Мішка Тайсон
О це верес зірве кеш, десь 3500 гривень... 
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+4
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Mr Voevudskiy
Лучше посмотрю футбольчик в интернетике бесплатно и закину 35грывэнь пацанам на фронте. Копейка, но пользы явно больше.
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+2
Barlowold
Просто вирішили поскубти фанів Шахтаря і нічого більше. 
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+2
Андрій Ванчак
З такою грою і чемпіонатом краще дивитись бесплатно любі трансляції, клоуни рівненські)))
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+1
Vitaliy Korets
Так Пасіча ж безкоштовно віддали
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0
Burevestnik
якщо 1 матч, то наче це нічого, а 15х35 то це вже 525 грн.
чи варто платити за такі матчі?  безкоштовно іноді гидко дивитись... 
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0
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