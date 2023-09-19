Верес о матче Кубка на YouTube за 35 грн: «Ничего бесплатного не бывает»

«Верес» в рамках эксперимента будет показывать матч Кубка Украины против «Шахтера» на своем YouTube канале, однако посмотреть игру смогут только спонсоры, который оформят подписку за 35 гривен.

Президент «Вереса» Иван Надеин объяснил это так:

«Можно по-разному оценивать стоимость в 35 гривен. Для кого-то – это маленькое пиво, для кого-то – кофе без молока. Для кого-то просто небольшая сумма, которую можно задонатить для просмотра матча. Но самое главное, что мы хотим показать – футбол не может быть бесплатным. Я радуюсь, что большое количество болельщиков уже поддержало эту нашу идею. Значит, мы правильно поступаем. Ибо не может быть ничего бесплатного. Чтобы провести футбольный матч – нужно много расходов. И люди должны понимать: если им что-то дают бесплатно – от них что-то хотят взамен. Так было в политике раньше».

«Люди покупают билет в театр и на концерт. И люди должны покупать билеты на футбол. И просмотр футбола, как и просмотр фильма – он должен происходить за деньги. Ибо ничего бесплатного не существует. Я тоже понимаю тех, кто не до конца воспринимает эту идею. Все новое воспринимается сложно. Отрицательная реакция – это тоже нормально. В «Вересе» мы строим самоокупаемый клуб. У «Вереса» уже была история, когда клубу дали мешок денег, потом его забрали и футбол закончился. Хотим ли мы повторения?», – сказал Надеин.