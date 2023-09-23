Украина – Сербия – 1:2. Неудачный старт в Лиге наций. Видео голов и обзор

​22 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.

Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2, хотя первой открыла счет усилиями Ольги Овдийчук.

В другом матче сборная Польши на выезде нанесла поражение команде Греции со счетом 3:1 и возглавила группу B3.

Украина занимает третью позицию после 1-го тура и в следующем матче 26 сентября сыграет против команды Польши.

Лига наций по футболу среди женщин

1-й тур, 22 сентября. Лига B

Украина – Сербия – 1:2

Голы: Овдийчук, 20 – Чанкович, 64, Дамьянович, 79.

Видео голов и обзор матча