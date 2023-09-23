Украина – Сербия – 1:2. Неудачный старт в Лиге наций. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций по футболу
22 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций по футболу среди женщин.
Украинская сборная проиграла команде Сербии со счетом 1:2, хотя первой открыла счет усилиями Ольги Овдийчук.
В другом матче сборная Польши на выезде нанесла поражение команде Греции со счетом 3:1 и возглавила группу B3.
Украина занимает третью позицию после 1-го тура и в следующем матче 26 сентября сыграет против команды Польши.
Лига наций по футболу среди женщин
1-й тур, 22 сентября. Лига B
Украина – Сербия – 1:2
Голы: Овдийчук, 20 – Чанкович, 64, Дамьянович, 79.
Видео голов и обзор матча
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