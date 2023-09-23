Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Булка отбил два пенальти. Супергол Бога принес победу Ницце над Монако
Чемпионат Франции
Монако
22.09.2023 22:00 – FT 0 : 1
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
23 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:37
194
0

Булка отбил два пенальти. Супергол Бога принес победу Ницце над Монако

«Ницца» набрала 12 очков и стала лидером Лиги 1, опередив «Монако»

23 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:37
194
0
Булка отбил два пенальти. Супергол Бога принес победу Ницце над Монако
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 6-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома проиграл «Ницце» со счетом 0:1.

Форвард «Монако» Фоларин Балоган дважды не реализовал пенальти. На 11-й и 55-й минутах его удары с точки отразил вратарь «Ниццы» Марцин Булка.

Победный гол для гостей на 90+1-й минуте отличным проходом из центра поля к воротам забил Жереми Бога.

«Ницца» набрала 12 очков и стала лидером французской Лиги 1, опередив «Монако» (11 очков).

Лига 1. 6-й тур, 22 сентября

Монако – Ницца – 0:1

Голы: Жереми Бога, 90+1.

Незабитые пенальти: Фоларин Балоган (Монако), 11, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Ницца).
По теме:
Украина – Сербия – 1:2. Неудачный старт в Лиге наций. Видео голов и обзор
Атлетик разобрался с Алавесом и вошел в топ-3 чемпионата Испании
Штутгарт переиграл Дармштадт и стал лидером Бундеслиги
Монако Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 Жереми Бога видео голов и обзор пенальти Фоларин Балоган
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян
Футбол | 22 сентября 2023, 23:59 3
Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян
Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян

Поединок начнется на стадионе «Черкассы-Арена» 23 сентября в 13:00

Долгая дорога в милях
Футбол | 22 сентября 2023, 13:55 11
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях

Авторская колонка Валерия Василенко – об Артеме Милевском

Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Футбол | 22.09.2023, 13:19
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Футбол | 22.09.2023, 10:05
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Футбол | 22.09.2023, 21:22
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 9
Другие виды
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 6
Футбол
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
21.09.2023, 11:46 6
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 44
Футбол
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
21.09.2023, 07:40 6
Бокс
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 15
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем