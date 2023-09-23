Булка отбил два пенальти. Супергол Бога принес победу Ницце над Монако
«Ницца» набрала 12 очков и стала лидером Лиги 1, опередив «Монако»
В стартовом матче 6-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома проиграл «Ницце» со счетом 0:1.
Форвард «Монако» Фоларин Балоган дважды не реализовал пенальти. На 11-й и 55-й минутах его удары с точки отразил вратарь «Ниццы» Марцин Булка.
Победный гол для гостей на 90+1-й минуте отличным проходом из центра поля к воротам забил Жереми Бога.
«Ницца» набрала 12 очков и стала лидером французской Лиги 1, опередив «Монако» (11 очков).
Лига 1. 6-й тур, 22 сентября
Монако – Ницца – 0:1
Голы: Жереми Бога, 90+1.
Незабитые пенальти: Фоларин Балоган (Монако), 11, 55
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