Булка отбил два пенальти. Супергол Бога принес победу Ницце над Монако

В стартовом матче 6-го тура французской Лиги 1 «Монако» дома проиграл «Ницце» со счетом 0:1.

Форвард «Монако» Фоларин Балоган дважды не реализовал пенальти. На 11-й и 55-й минутах его удары с точки отразил вратарь «Ниццы» Марцин Булка.

Победный гол для гостей на 90+1-й минуте отличным проходом из центра поля к воротам забил Жереми Бога.

«Ницца» набрала 12 очков и стала лидером французской Лиги 1, опередив «Монако» (11 очков).

Лига 1. 6-й тур, 22 сентября

Монако – Ницца – 0:1

Голы: Жереми Бога, 90+1.

Незабитые пенальти: Фоларин Балоган (Монако), 11, 55

Видео голов и обзор матча