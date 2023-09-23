22.09.2023 22:00 – FT 0 : 2
Испания23 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:04
65
0
Атлетик разобрался с Алавесом и вошел в топ-3 чемпионата Испании
Голы в матче забили Иньяки Уильямс и Ойян Сансет
23 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:04
65
0
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Алавес» со счетом 2:0.
Голы в матче забили Иньяки Уильямс (18 мин) и Ойян Сансет (76 мин).
«Атлетик» с 13 очками вошел в топ-3 Ла Лиги. «Алавес» располагается на 14-й позиции (6 очков).
Ла Лига. 6-й тур, 22 сентября
Алавес – Атлетик – 0:2
Гол: Иньяки Уильямс, 18, Ойян Сансет, 76.
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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