Атлетик разобрался с Алавесом и вошел в топ-3 чемпионата Испании

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Алавес» со счетом 2:0.

Голы в матче забили Иньяки Уильямс (18 мин) и Ойян Сансет (76 мин).

«Атлетик» с 13 очками вошел в топ-3 Ла Лиги. «Алавес» располагается на 14-й позиции (6 очков).

Ла Лига. 6-й тур, 22 сентября

Алавес – Атлетик – 0:2

Гол: Иньяки Уильямс, 18, Ойян Сансет, 76.

Видеообзор матча