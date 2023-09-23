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Чемпионат Испании
Алавес
22.09.2023 22:00 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
23 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:04
65
0

Атлетик разобрался с Алавесом и вошел в топ-3 чемпионата Испании

Голы в матче забили Иньяки Уильямс и Ойян Сансет

23 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:04
65
0
Атлетик разобрался с Алавесом и вошел в топ-3 чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Алавес» со счетом 2:0.

Голы в матче забили Иньяки Уильямс (18 мин) и Ойян Сансет (76 мин).

«Атлетик» с 13 очками вошел в топ-3 Ла Лиги. «Алавес» располагается на 14-й позиции (6 очков).

Ла Лига. 6-й тур, 22 сентября

Алавес – Атлетик – 0:2

Гол: Иньяки Уильямс, 18, Ойян Сансет, 76.

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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Алавес Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Иньяки Уильямс Ойан Сансет
Источник Sport.ua
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