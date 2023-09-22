Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:08
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Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян
Поединок начнется на стадионе «Черкассы-Арена» 23 сентября в 13:00
22 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:08
412
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В субботу, 23 сентября, киевское «Динамо» ждет выездной поединок чемпионата Украины против черкасского ЛНЗ.
В пятницу вечером делегация «Динамо» выехала из Киева в Черкассы.
Поединок ЛНЗ – Динамо начнется на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах в 13:00.
На предстоящую игру тренерский штаб «Динамо» взял следующих игроков:
- Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;
- Защитники: Попов, Малыш, Дячук, Сирота, Беловар, Дубинчак;
- Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;
- Нападающие: Ванат, Бенито
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