Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян

В субботу, 23 сентября, киевское «Динамо» ждет выездной поединок чемпионата Украины против черкасского ЛНЗ.

В пятницу вечером делегация «Динамо» выехала из Киева в Черкассы.

Поединок ЛНЗ – Динамо начнется на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах в 13:00.

На предстоящую игру тренерский штаб «Динамо» взял следующих игроков: