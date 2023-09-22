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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:08
412
3

Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян

Поединок начнется на стадионе «Черкассы-Арена» 23 сентября в 13:00

22 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:08
412
3
Динамо отправилось в Черкассы на матч с ЛНЗ. Назван состав киевлян
ФК Динамо

В субботу, 23 сентября, киевское «Динамо» ждет выездной поединок чемпионата Украины против черкасского ЛНЗ.

В пятницу вечером делегация «Динамо» выехала из Киева в Черкассы.

Поединок ЛНЗ – Динамо начнется на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах в 13:00.

На предстоящую игру тренерский штаб «Динамо» взял следующих игроков:

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;
  • Защитники: Попов, Малыш, Дячук, Сирота, Беловар, Дубинчак;
  • Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;
  • Нападающие: Ванат, Бенито
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Gargantua
у Луческу есть своя теория по поводу длинной подводки к основе.
исключение один Забарный
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zhyr
Навіщо Рамадані з собою возять, якщо його все одно не випускають грати?))
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