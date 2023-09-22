Вестерло добился ничьей на выезде со Стандардом. Сидорчук провел весь матч

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» сыграл на выезде вничью против «Стандарда» (0:0).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и отыграл весь матч.

«Вестерло» находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе всего 2 очка после 8 матчей.

Чемпионат Бельгии

8-й тур, 22 сентября

Стандард – Вестерло – 0:0

Турнирная таблица