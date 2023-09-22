Бельгия22 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:48
321
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Вестерло добился ничьей на выезде со Стандардом. Сидорчук провел весь матч
Команда украинца находится в хвосте турнирной таблицы, имея всего 2 очка
22 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:48
321
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В матче 8-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» сыграл на выезде вничью против «Стандарда» (0:0).
Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и отыграл весь матч.
«Вестерло» находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе всего 2 очка после 8 матчей.
Чемпионат Бельгии
8-й тур, 22 сентября
Стандард – Вестерло – 0:0
Турнирная таблица
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