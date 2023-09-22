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  4. Вестерло добился ничьей на выезде со Стандардом. Сидорчук провел весь матч
Чемпионат Бельгии
Стандард
22.09.2023 21:45 – FT 0 : 0
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
22 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:48
321
0

Вестерло добился ничьей на выезде со Стандардом. Сидорчук провел весь матч

Команда украинца находится в хвосте турнирной таблицы, имея всего 2 очка

22 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 22 сентября 2023, 23:48
321
0
Вестерло добился ничьей на выезде со Стандардом. Сидорчук провел весь матч
ФК Вестерло

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» сыграл на выезде вничью против «Стандарда» (0:0).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел в основе «Вестерло» и отыграл весь матч.

«Вестерло» находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе всего 2 очка после 8 матчей.

Чемпионат Бельгии

8-й тур, 22 сентября

Стандард – Вестерло – 0:0

Турнирная таблица

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Стандард Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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