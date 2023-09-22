Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Стандарда

Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 8-го тура Вестерло сыграет на выезде против Стандарда.

Встреча начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Вестерло находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе всего 1 очко после 7 матчей.

Стартовые составы команд на матч Стандард – Вестерло