Бельгия22 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:37
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Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Стандарда
Встреча чемпионата Бельгии начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени
22 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:37
133
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Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.
В поединке 8-го тура Вестерло сыграет на выезде против Стандарда.
Встреча начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Вестерло находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе всего 1 очко после 7 матчей.
Стартовые составы команд на матч Стандард – Вестерло
📋 Starting 𝐗𝐈 | Bodart, Vanheusden, Bope, Ngoy, Fossey, Djenepo, Hayden, Balikwisha, Kawabe, Sowah & Kanga#STAWES #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/6pIdqQrmF2— Standard de Liège (@Standard_RSCL) September 22, 2023
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