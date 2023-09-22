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Чемпионат Бельгии
Стандард
22.09.2023 21:45 – 26 0 : 0
Вестерло
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Бельгия
22 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:37
133
0

Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Стандарда

Встреча чемпионата Бельгии начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени

22 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:37
133
0
Сидорчук выйдет в основе Вестерло на матч против Стандарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский хавбек Сергей Сидорчук выйдет в основе «Вестерло» на матч чемпионата Бельгии.

В поединке 8-го тура Вестерло сыграет на выезде против Стандарда.

Встреча начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Вестерло находится в хвосте турнирной таблицы, имея в активе всего 1 очко после 7 матчей.

Стартовые составы команд на матч Стандард – Вестерло

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Сергей Сидорчук Вестерло Стандард стартовые составы чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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