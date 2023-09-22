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Лига чемпионов
22 сентября 2023, 20:16 |
550
1

ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»

Чилийцу категорически не понравилась игра «россонери» против «сорок»

22 сентября 2023, 20:16 |
550
1
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
instagram.com/kingarturo23oficial

Экс-полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», прокомментировал состоявшиеся в мид-уик матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Я увидел худшую игру в истории Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ньюкаслом». Это не было похоже на матч «Шахтер» – «Порту», ​​который был великолепен. «Манчестер Сити», как всегда, был скучен. В игре ПСЖ против «Боруссии» из Дортмунда мне понравился только второй тайм, в первом я заснул».

«Эти идиоты из «Милана» и «Ньюкасла» причинили мне боль. Им повезло, потому что они умеют только бегать, иначе их бы здесь не было. Я не понимаю «Ньюкасл», они четвертые в чемпионате, но ничего не делают, это отвратительно. Им нужно было рисковать, ведь это их первая игра, показывать что-то большее, они меня чертовски разозлили», – сказал чилиец.

Напомним, матч «Милан» – «Ньюкасл» завершился со счетом 0:0, а в поединке «Шахтера» и «Порту» было забито четыре мяча – португальцы выиграли 3:1.

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Источник A Bola
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