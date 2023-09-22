Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги
В субботу, 23 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Черноморец».
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Игра пройдет в Полтаве, на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Ворскла – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Ворскла» подходит к матчу, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 9 очков. «Кривбасс» располагается в шаге от вершины пелотона – он второй, уступая только донецкому «Шахтеру». У «горняков» 17 очков после 7 матчей, а у криворожской команды – 14 пунктов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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