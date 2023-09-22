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Чемпионат Украины
Ворскла
23.09.2023 17:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 19:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 19:25
163
0

Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги

22 сентября 2023, 19:23 | Обновлено 22 сентября 2023, 19:25
163
0
Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 23 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Полтаве, на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ворскла – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Ворскла» подходит к матчу, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 9 очков. «Кривбасс» располагается в шаге от вершины пелотона – он второй, уступая только донецкому «Шахтеру». У «горняков» 17 очков после 7 матчей, а у криворожской команды – 14 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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