Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Кривбасс
Поединок состоится 23 сентября в 17:00
В субботу, 23 сентября, в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Ворскла» и «Кривбасс».
Встреча команд состоится в Полтаве, на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, начало – в 17:00 по киевскому времени.
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В прямом эфире матч «Ворскла» – «Кривбасс» можно будет смотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Ворскла – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Ворскла» подходит к матчу, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника имеют в своем активе 9 очков. «Кривбасс» располагается в шаге от вершины пелотона – он второй, уступая только донецкому «Шахтеру». У «горняков» 17 очков после 7 матчей, а у криворожской команды – 14 пунктов.
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