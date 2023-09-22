Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд
Чемпионшип
22 сентября 2023, 18:11 |
577
0

Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд

24-летний украинец готов провести первый матч в Чемпионшипе

22 сентября 2023, 18:11 |
577
0
Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд
safc.com. Назарий Русин

Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей подтвердил, что форвард Назарий Русин уже в ближайшие выходные может дебютировать за «черных котов» в Чемпионшипе, так как украинцу удалось завершить процесс подачи заявления на визу.

24-летний футболист получил соответствующие документы на этой неделе и теперь доступен для участия в игре против «Кардиффа», которая состоится в воскресенье, 24 сентября.

«Мы оценим его на тренировках и посмотрим, в какой форме он находится. Русин хороший парень и выглядит довольно остро. Готов ли он – это другой вопрос», – сказал Моубрей.

Отметим, что на текущий момент «Сандерленд» имеет в активе 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках Чемпионшипа (4 победы и 1 ничья).

По теме:
Кадырову приготовиться? Ремзи забил гол в Чемпионшипе
Тренер Сандерленда: «Русин выглядит хорошим футболистом»
Даниил АЛЕФИРЕНКО: «Без Русина стало тяжелее»
Назарий Русин Сандерленд Кардифф Сити Чемпионшип виза Тони Моубрей
Источник ФК Сандерленд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
Футбол | 21 сентября 2023, 18:41 17
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»

Хорватский тренер верит, что Михаил еще проявит себя в «Челси»

В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
Другие виды | 21 сентября 2023, 18:40 9
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги

В топе – прыжки в высоту

Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Волейбол | 21.09.2023, 20:01
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Ужасный старт. Женская сборная Украины уступила Сербии в Лиге наций
Футбол | 22.09.2023, 17:57
Ужасный старт. Женская сборная Украины уступила Сербии в Лиге наций
Ужасный старт. Женская сборная Украины уступила Сербии в Лиге наций
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Футбол | 22.09.2023, 11:59
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 12
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 32
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 15
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 9
Бокс
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
21.09.2023, 07:40 6
Бокс
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
20.09.2023, 18:51 44
Футбол
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
21.09.2023, 00:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем