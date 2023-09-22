Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд

Главный тренер «Сандерленда» Тони Моубрей подтвердил, что форвард Назарий Русин уже в ближайшие выходные может дебютировать за «черных котов» в Чемпионшипе, так как украинцу удалось завершить процесс подачи заявления на визу.

24-летний футболист получил соответствующие документы на этой неделе и теперь доступен для участия в игре против «Кардиффа», которая состоится в воскресенье, 24 сентября.

«Мы оценим его на тренировках и посмотрим, в какой форме он находится. Русин хороший парень и выглядит довольно остро. Готов ли он – это другой вопрос», – сказал Моубрей.

Отметим, что на текущий момент «Сандерленд» имеет в активе 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках Чемпионшипа (4 победы и 1 ничья).