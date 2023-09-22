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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 18:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 18:29
306
0

Александрия – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч 8-го тура УПЛ начнется в 19:00

22 сентября 2023, 18:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 18:29
306
0
Александрия – Черноморец. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 22 сентября, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 10-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Романа Григорчука на матч:

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Ковалец, Сигеев, Кравченко, Кулаковский, Микитишин, Эрнандес, Билошевский, Копина, Джевани.

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Дада, Васильев, Кузык, Бойчук, Иеде, Штогрин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Александрия Черноморец Одесса Александрия - Черноморец
Источник Sport.ua
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