Александрия – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 сентября, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче восьмого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 10-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Романа Григорчука на матч:

«Александрия»: Шевченко, Савченко, Ковалец, Сигеев, Кравченко, Кулаковский, Микитишин, Эрнандес, Билошевский, Копина, Джевани.

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Дада, Васильев, Кузык, Бойчук, Иеде, Штогрин.