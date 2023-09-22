Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан 25-летний бразильский вингер «Порту» Галено. В голосовании болельщиков он опередил форварда «Барселоны» Жоау Феликса, хавбека «Реала» Джуда Беллингема и партнера Александра Зинченко по «Арсеналу», Мартина Эдегора.

В первом туре Галено оформил дубль в ворота донецкого «Шахтера» и помог «Порту» одержать выездную победу со счетом 3:1.

Ранее автором лучшего гола первого тура Лиги чемпионов был признан вингер «Галатасарая» Тете, который ранее выступал за донецкий «Шахтер».