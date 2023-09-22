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  4. Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 сентября 2023, 17:03 |
130
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Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов

Награда досталась вингеру «Порту» Галено

22 сентября 2023, 17:03 |
130
0
Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан 25-летний бразильский вингер «Порту» Галено. В голосовании болельщиков он опередил форварда «Барселоны» Жоау Феликса, хавбека «Реала» Джуда Беллингема и партнера Александра Зинченко по «Арсеналу», Мартина Эдегора.

В первом туре Галено оформил дубль в ворота донецкого «Шахтера» и помог «Порту» одержать выездную победу со счетом 3:1.

Ранее автором лучшего гола первого тура Лиги чемпионов был признан вингер «Галатасарая» Тете, который ранее выступал за донецкий «Шахтер».

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Источник УЕФА
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