Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов
Награда досталась вингеру «Порту» Галено
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан 25-летний бразильский вингер «Порту» Галено. В голосовании болельщиков он опередил форварда «Барселоны» Жоау Феликса, хавбека «Реала» Джуда Беллингема и партнера Александра Зинченко по «Арсеналу», Мартина Эдегора.
В первом туре Галено оформил дубль в ворота донецкого «Шахтера» и помог «Порту» одержать выездную победу со счетом 3:1.
Ранее автором лучшего гола первого тура Лиги чемпионов был признан вингер «Галатасарая» Тете, который ранее выступал за донецкий «Шахтер».
🇧🇷 Galeno. Star man 🌟#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/RwiGM8BpX1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 22, 2023
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