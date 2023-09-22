Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сборная Германии станет сплоченной командой»
Новый тренер Бундестима – о своем назначении
Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии:
«Чемпионат Европы 2024 года пройдет у нас в стране. Это что-то особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий. Я подчиняю все этому факту проведения великого турнира в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов. В следующем году мы станем сплоченной командой», – сказал Нагельсманн.
Контракт 34-летнего специалиста рассчитан до 31 июля 2024 года. На посту главного тренера Нагельсманн заменил Ханса-Дитера Флика.
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