Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сборная Германии станет сплоченной командой»

Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии:

«Чемпионат Европы 2024 года пройдет у нас в стране. Это что-то особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий. Я подчиняю все этому факту проведения великого турнира в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов. В следующем году мы станем сплоченной командой», – сказал Нагельсманн.

Контракт 34-летнего специалиста рассчитан до 31 июля 2024 года. На посту главного тренера Нагельсманн заменил Ханса-Дитера Флика.