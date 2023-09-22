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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сборная Германии станет сплоченной командой»
Чемпионат Европы
22 сентября 2023, 16:45 |
194
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сборная Германии станет сплоченной командой»

Новый тренер Бундестима – о своем назначении

22 сентября 2023, 16:45 |
194
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Сборная Германии станет сплоченной командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Германии:

«Чемпионат Европы 2024 года пройдет у нас в стране. Это что-то особенное – то, что случается раз в несколько десятилетий. Я подчиняю все этому факту проведения великого турнира в великой стране. У меня есть огромное желание принять этот вызов. В следующем году мы станем сплоченной командой», – сказал Нагельсманн.

Контракт 34-летнего специалиста рассчитан до 31 июля 2024 года. На посту главного тренера Нагельсманн заменил Ханса-Дитера Флика.

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Источник Немецкий футбольный союз
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