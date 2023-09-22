Де Хеа может завершить карьеру в 32 года
Вратарь не может найти себе новый клуб
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может принять решение завершить карьеру уже сейчас, в 32 года.
Сейчас испанец остается в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня. Де Хеа уже отклонил ряд предложений, в том числе из Саудовской Аравии.
Голкипер хочет найти себе топ-клуб, в котором он будет основным вратарем. Если испанец не сможет найти вариант, который соответствует его амбициям – он повесит бутсы на гвоздь.
Ранее сообщалось об интересе к Де Хеа со стороны «Бетиса» и «Валенсии».
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