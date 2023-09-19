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Испания
19 сентября 2023, 17:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 17:29
960
1

Названы 2 клуба, которые могут подписать Давида Де Хеа

«Валенсия» и «Реал Бетис» будут бороться за испанца

19 сентября 2023, 17:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 17:29
960
1
Названы 2 клуба, которые могут подписать Давида Де Хеа
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может стать игроком «Реал Бетиса», сообщает испанское издание Fichajes.

Сейчас Давид изучает контрактное предложение «Бетиса» и оценивает возможную зарплату. Ранее именно из-за финансовых условий он отклонил предложения «Баварии» и «Интера».

Также источник отмечает, что «Валенсия», в которой играет Роман Яремчук, рассматривает возможность подписания обладателя Золотой перчатки прошлого сезона Английской Премьер-лиги, но сейчас «Реал Бетис» является фаворитом в гонке за игрока.

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Давид Де Хеа Валенсия Бетис трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Источник Fichajes.net
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Владислав Антонов
Не думав, що Де Хеа аж так зднарився. 
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