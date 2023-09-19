Названы 2 клуба, которые могут подписать Давида Де Хеа
«Валенсия» и «Реал Бетис» будут бороться за испанца
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может стать игроком «Реал Бетиса», сообщает испанское издание Fichajes.
Сейчас Давид изучает контрактное предложение «Бетиса» и оценивает возможную зарплату. Ранее именно из-за финансовых условий он отклонил предложения «Баварии» и «Интера».
Также источник отмечает, что «Валенсия», в которой играет Роман Яремчук, рассматривает возможность подписания обладателя Золотой перчатки прошлого сезона Английской Премьер-лиги, но сейчас «Реал Бетис» является фаворитом в гонке за игрока.
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