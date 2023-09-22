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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 16:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:44
173
0

Оболонь – Верес. Стали известны стартовые составы

Команды начинают восьмой тур УПЛ

22 сентября 2023, 16:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:44
173
0
Оболонь – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 22 сентября «Оболонь» в стартовом матче восьмого тура УПЛ в Киеве на «Оболонь-Арене» примет «Верес». Стартовый свисток арбитра Александра Омельченко прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Сергея Лавриненко на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев, Мороз, Черненко, Мединский, Груша, Тарануха, Краснопер

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Гакман, Кучеренко, Яго, С. Шарай, Кучеров, В. Шарай, Гайдучик

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Оболонь Киев Верес Ровно Оболонь - Верес Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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