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  4. Максим ПРЯДУН – о своем голе в игре с Рухом: «Мяч коснулся моей руки»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 15:18 |
280
0

Максим ПРЯДУН – о своем голе в игре с Рухом: «Мяч коснулся моей руки»

Нападающий ЛНЗ прокомментировал победу над львовским «Рухом»

22 сентября 2023, 15:18 |
280
0
Максим ПРЯДУН – о своем голе в игре с Рухом: «Мяч коснулся моей руки»
ЛНЗ

Нападающий ЛНЗ Максим Прядун прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 7-го тура УПЛ и рассказал о своей адаптации в черкасской команде.

– Когда ты побеждаешь, в раздевалке всегда лучшая атмосфера. Победы дают стимул расти и улыбаться.

– Насколько тяжелым получился последний матч чемпионата против «Руха»?
– «Рух» еще не проигрывал до встречи с нами. Мы разобрали соперника и готовились к ним очень серьезно. Мы очень хотели победить. Поэтому было трудно, но мы справились. К счастью, их гол нас не надломил, мы собрались и достигли результата. Это был день города Черкасс, поэтому мы очень хотели победить.

– Нельзя не спросить об эпизоде с твоим голом, который судейские эксперты оценили по-разному. Ты можешь описать его так, как видел своими глазами?
– Я принял решение обыгрывать соперника, обыграл его. Между нами произошел стык ногами. Я не знаю, наступил ли я ему на ногу, ведь я сам почувствовал удар по пятке. Я мог бы тоже упасть. И интересно как VAR оценил бы этот эпизод, возможно, назначили бы пенальти. Я продолжил движение и когда я упал, мяч почти остановился, но коснулся моей руки. Я решил доигрывать эпизод до конца. И когда уже пацаны прибежали праздновать, я им сказал, что было касание мяча к руке, поэтому могут не засчитать.

– Как можно оценить старт сезона для команды?
– Вроде бы набираем очки, поэтому неплохо. Конечно, в некоторых матчах могли сыграть лучше и взять больше очков, но есть как есть. Держимся в середине турнирной таблицы, хотим оставаться там и в дальнейшем побеждать.

– Как считаешь, насколько ты уже адаптировался к новой команде?
– Когда приходил в ЛНЗ, был знаком, возможно, с тремя-четырьмя игроками. Поэтому все было новое и люди новые. Было нелегко, но вроде бы все хорошо.

Сейчас ЛНЗ идет на 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ, получив 7 очков в 7 матчах. На счету черкасского коллектива 2 победы и 1 ничья.

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Максим Прядун ЛНЗ Черкассы Рух Львов ЛНЗ - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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