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Италия
22 сентября 2023, 15:08 |
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Ближневосточный фонд хочет приобрести Интер

Инвесторы готовы удовлетворить запросы семьи Чжанов

22 сентября 2023, 15:08 |
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0
Ближневосточный фонд хочет приобрести Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» в ближайшее время может получить новых владельцев. Китайская семья Чжанов, которая владеет клубом с 2016 года, в последние годы испытывает серьезные финансовые трудности, и ранее поставила задачу перед инвестиционным банком Raine Group найти покупателя для клуба.

По информации итальянских СМИ, посредники наконец-то нашли покупателей, которые готовы удовлетворить финансовые запросы семьи Чжанов. Речь идет о неназванном инвестиционном фонде с Ближнего Востока. Сейчас вероятность смены владельца в «Интере» оценивается «как никогда высоко».

В июне сообщалось о том, что в приобретении «Интера» заинтересован финский бизнесмен Томас Циллиакус. Однако недавно он заявил, что Стивен Чжан его предложение о покупке клуба отклонил.

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Интер Милан Стивен Чжан
Источник Tuttosport
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