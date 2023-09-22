Ближневосточный фонд хочет приобрести Интер
Инвесторы готовы удовлетворить запросы семьи Чжанов
Миланский «Интер» в ближайшее время может получить новых владельцев. Китайская семья Чжанов, которая владеет клубом с 2016 года, в последние годы испытывает серьезные финансовые трудности, и ранее поставила задачу перед инвестиционным банком Raine Group найти покупателя для клуба.
По информации итальянских СМИ, посредники наконец-то нашли покупателей, которые готовы удовлетворить финансовые запросы семьи Чжанов. Речь идет о неназванном инвестиционном фонде с Ближнего Востока. Сейчас вероятность смены владельца в «Интере» оценивается «как никогда высоко».
В июне сообщалось о том, что в приобретении «Интера» заинтересован финский бизнесмен Томас Циллиакус. Однако недавно он заявил, что Стивен Чжан его предложение о покупке клуба отклонил.
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