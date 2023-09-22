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  4. Евгений СМИРНЫЙ: «Решения судей нас не касаются»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 15:02 |
135
0

Евгений СМИРНЫЙ: «Решения судей нас не касаются»

Полузащитник «Александрии» поделился ожиданиями от игры с «Черноморцем»

22 сентября 2023, 15:02 |
135
0
Евгений СМИРНЫЙ: «Решения судей нас не касаются»
УПЛ. Евгений Смирный

Полузащитник «Александрии» Евгений Смирный поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем» в 8-м туре Украинской Премьер-Лиги и скандальный эпизод в концовке игры с «Минаем».

– Евгений, как проходит подготовка к матчу против «Черноморца»? Насколько сложную игру прогнозируешь для своей команды?

– Готовимся к игре в штатном режиме. «Черноморец» сейчас на подъеме, это хорошо организованная команда, поэтому ожидаем тяжелой встречи. Мы ждем тяжелого матча.

– У «Черноморца» достаточно сильные легионеры. Против кого из них будет играть тяжелее всего?

– Я бы не выделял кого-то из игроков, у них достаточно сильный командный механзим, все игроки дополняют друг друга.

– Насколько повлияло судейское решение в конце матча против «Миная» на ваш настрой?

– Это нас не касается, пусть с этим разбираются компетентные органы в УАФ. Наша задача – играть от первой до последней минуты, а не комментировать решения арбитров.

– Как бы ты оценил сейчас физические кондиции команды после матча с «Минаем»?

– Мы успели восстановиться, массажисты хорошо поработали, как и тренеры по физической подготовке. Поэтому с этим проблем нет.

– Ты в «Александрии» недавно. Насколько ты успел адаптироваться к требованиям тренерского штаба и новых партнеров?

– В принципе, многих игроков я уже знал, и с тренерами был знаком. Требования тренеров для меня не стали чем-то новым, поэтому и адаптация прошла хорошо.

– Сформулировал ли ты для себя персональную задачу на текущий сезон?

– Нет, я думаю о команде, самое главное, чтобы она побеждала. Если команда будет иметь хорошие результаты, то и игроки будут иметь персональный успех.

Напомним, матч «Александрия» – «Черноморец» состоится уже сегодня, 22 августа в 19:00. Сейчас команды занимают соответственно 10-е и 4-е места в турнирной таблице.

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Евгений Смирный Александрия Черноморец Одесса Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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