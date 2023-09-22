ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов
Тете принес «Галатасараю» ничью в первом туре
Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов был признан бывший вингер донецкого «Шахтера» Тете. Сейчас 23-летний бразилец защищает цвета турецкого «Галатасарая».
В первом туре группового этапа «Галатасарай» в среду, 20 сентября дома сыграл вничью 2:2 с датским «Копенгагеном», уступая со счетом 0:2 по ходу матча. Именно гол Тете на 88-й минуте спас стамбульский клуб от домашнего поражения.
Для Тете этот гол стал дебютным в составе «Галатасарая». Бразильский вингер перешел в клуб лишь минувшим летом.
🦁 Tetê's volley takes Goal of the Week! 👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/L8m1izbYK4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 22, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер снова стал вторым выбором команды после прихода Кепы
Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла