ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов

Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов был признан бывший вингер донецкого «Шахтера» Тете. Сейчас 23-летний бразилец защищает цвета турецкого «Галатасарая».

В первом туре группового этапа «Галатасарай» в среду, 20 сентября дома сыграл вничью 2:2 с датским «Копенгагеном», уступая со счетом 0:2 по ходу матча. Именно гол Тете на 88-й минуте спас стамбульский клуб от домашнего поражения.

Для Тете этот гол стал дебютным в составе «Галатасарая». Бразильский вингер перешел в клуб лишь минувшим летом.