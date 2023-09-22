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  4. ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
22 сентября 2023, 14:09 |
377
0

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов

Тете принес «Галатасараю» ничью в первом туре

22 сентября 2023, 14:09 |
377
0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов был признан бывший вингер донецкого «Шахтера» Тете. Сейчас 23-летний бразилец защищает цвета турецкого «Галатасарая».

В первом туре группового этапа «Галатасарай» в среду, 20 сентября дома сыграл вничью 2:2 с датским «Копенгагеном», уступая со счетом 0:2 по ходу матча. Именно гол Тете на 88-й минуте спас стамбульский клуб от домашнего поражения.

Для Тете этот гол стал дебютным в составе «Галатасарая». Бразильский вингер перешел в клуб лишь минувшим летом.

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Источник УЕФА
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