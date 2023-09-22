ДЕ ДЗЕРБИ о поражении от АЕКа: «В плане качества мы сыграли хорошо»
Тренер «Брайтона» оценил выступление своей команды
Несмотря на домашнее поражение 2:3 от «АЕКа» в первом туре Лиги Европы, главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает, что его команда сыграла хорошо:
«В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горд показанным футболом. Мы оказались не настолько опытными, как «АЕК», но проявили характер и играли с правильным настроем.
Мы контролировали игру и доминировали. Мы расстроены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей. Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы».
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