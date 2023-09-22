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Лига Европы
22 сентября 2023, 13:46 | Обновлено 22 сентября 2023, 13:47
187
0

ДЕ ДЗЕРБИ о поражении от АЕКа: «В плане качества мы сыграли хорошо»

Тренер «Брайтона» оценил выступление своей команды

22 сентября 2023, 13:46 | Обновлено 22 сентября 2023, 13:47
187
0
ДЕ ДЗЕРБИ о поражении от АЕКа: «В плане качества мы сыграли хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Несмотря на домашнее поражение 2:3 от «АЕКа» в первом туре Лиги Европы, главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает, что его команда сыграла хорошо:

«В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горд показанным футболом. Мы оказались не настолько опытными, как «АЕК», но проявили характер и играли с правильным настроем.

Мы контролировали игру и доминировали. Мы расстроены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей. Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Лига Европы АЕК Афины
Источник УЕФА
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