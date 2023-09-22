От Тарделли до Верратти: символическая сборная звезд по имени Марко

Недавно коллега из Нидерландов на мой вопрос «что делаешь» ответил: «Отмечаем 40-летний юбилей дебюта Марко ван Бастена в национальной сборной». Позавидовав возможности так проводить время и выслушав от собеседника слова поддержки Украины, поблагодарил за вдохновляющие слова и погрузился в Сеть. И действительно, на начало сентября 1983-го пришелся дебют легендарного форварда в составе оранжевых. А вскоре после этого, 21 сентября 1983 г. ван Бастен и открыл счет своим голам за сборную. Через несколько дней читаю новость: Марко Верратти продолжит карьеру в Катаре. А теперь уже бывший одноклубник итальянца по ПСЖ Килиан Мбаппе пишет душевный пост о человеческих и игровых качествах Верратти. И рядом новость: звездный новичок ПСЖ Марко Асенсио выбыл из-за травмы до конца сентября.

Похоже, игроки по имени Марко – бывшие и действующие – до сих пор в тренде. И родилась у меня идея составить из них символическую сборную. Звездная команда вышла, обильно сдобренная чемпионами мира и Европы и обладателями многочисленных еврокубков! И во многом футболисты по имени Марко были уникальными.

Вратарь: Марко Баллотта (родился в 1964 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Балотта

Можно долго искать аналоги игровой карьеры Баллотты в мировой футбольной истории. Кого-то отдаленно подобного ему, может, и реально откопать в исторических хрониках, однако для этого следует приложить невероятные усилия. Чемпион Италии, мультиобладатель Кубка Италии, Кубка кубков и Суперкубка УЕФА (в составе разных клубов), Баллотта в 44-летнем возрасте еще выходил на поле в серии А, в 43-летнем возрасте играл в Лиге чемпионов. Около 45 лет от роду переквалифицировался в… нападающего, забив за клуб «Калькара Самоджа» четверть сотни голов! В клубах низших дивизионов выходил на поле даже в возрасте за 50. Запомнился мне Баллотта по матчу Лиги чемпионов в Киеве в 1999 г. Тогда динамовцы, как ни старались, однако не смогли в конце концов пробить опытного кипера «лациали». Со всеми сложными заданиями Баллотта в тот вечер справился, потянув даже коварный и мощный удар Сергея Реброва.

Защитники: Марко Антониу (родился в 1951 г.), Марко Матерацци (родился в 1973 г.), Марко Кассетти (родился в 1977 г.).

Слева в защите – бразильский чемпион мира-1970 Марко Антониу. Он удостоился титула в 19-летнем возрасте, будучи дебютантом сборной. В Мексике парень появился на поле в двух матчах: против румын вышел на замену на 57-й минуте (фавориты с трудом выиграли 3:2, а в составе соперников выделялся остротой… Мирча Луческу) и отыграл полную игру против перуанцев (4:2 в пользу Пеле и компании). Вероятно, юноша сыграл бы больше матчей, если бы не повреждение, полученное им за несколько дней до старта чемпионата. По словам советского журналиста, известного поклонника бразильского футбола Игоря Фесуненко, Марко Антониу «прославился своим умением… атаковать, он обладал необычайной выносливостью, хорошим рывком, умело подключался в атаку».

Марко Антониу играл в сборной на протяжении всех 1970-х гг. и достиг «бронзы» Кубка Америки в 1979 г. В 1970-х гг. его дважды признавали лучшим левым защитником Бразилии. На клубном уровне доиграл почти до половины 1980-х гг. За пределами футбольного поля уроженец Сантуса словно поставил перед собой цель приобщиться ко всем человеческим порокам. И игромания, и пристрастие к алкоголю, и зависимость от наркотиков, и настоящее коллекционирование женских сердец, и убыточный бизнес (солнечные очки не имели успеха у потребителей). Но с возрастом, наконец, остепенился, вылечился от наркозависимости. Не то чтобы укатали Сивку крутые горки, а просто как-то повзрослел, хотя и произошло это уже в возрасте 50+.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци

В центре защиты – также чемпион мира, однако едва ли не самая противоречивая фигура из всех, кто владеет этим званием. Марко Матерацци вошел в футбольную историю бессовестным провокатором Зинедина Зидана. Поклонники таланта великого француза ругают на чем свет стоит, извергают громы-молнии в итальянца и доныне, хотя и со дня франко-итальянской финальной битвы прошло уже 17 лет. Однако мало кто говорит об игровых качествах Матерацци. А этот жесткий защитник знал свое оборонное дело, чего уж там: умело выбирал позицию, прекрасно играл головой, был весьма тактически грамотен и т. д.

Справа в защите – уроженец Брешии, многолетний оборонец «Ромы» Марко Кассетти. В его наградной коллекции – два Кубка и один Суперкубок Италии. Во второй половине нулевых Кассетти отыграл несколько матчей за национальную сборную, однако в победный состав «Скуадры Адзурры» на мундиале-2006 он привлечен не был. Игроки вроде Кассетти, по-моему, и формируют тот крепкий фундамент, на котором держится общая мощь серии А: трудолюбивые, физически выносливые, универсальные и чрезвычайно целеустремленные.

Полузащитники: Марко Асенсио (родился в 1996 г.), Марко Верратти (родился в 1992 г.), Марко Тарделли (родился в 1954 г.), Марко Ройс (родился в 1989 г.).

Слева в полузащите – зона ответственности Марко Асенсио. Воспитаннику «Мальорки» и многолетнему левому вингеру «Реала» – 27. В этом году он присоединился к звездному ПСЖ, однако, к сожалению, получил травму в сентябрьской сессии национальных сборных, и пока не может проявить свои достоинства в Париже. В составе «Реала» он трижды поднимал над головой Кубок за победу в Лиге чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА (к слову, неоднократно забивал в решающих матчах за трофеи), четырежды становился победителем клубного чемпионата мира. Имеет в своей коллекции серебряную олимпийскую медаль (отличился победным голом в полуфинале против японцев). Марко Асенсио – левша, однако при необходимости вполне может сыграть и на правом фланге, однако органично себя чувствует, безусловно, именно слева.

В опорной зоне – Марко Верратти. Быстрый, невысокий итальянец своим недавно заключенным катарским контрактом, похоже, подвел черту под европейской карьерой. В составе ПСЖ он завоевал добрых три десятка трофеев. Является действующим чемпионом Европы в составе «Скуадры Адзурры». Незаурядная техника, помноженная на прекрасное видение поля и настоящую страсть в игре, – победный микс уроженца Пескары. Жаль только, что, будучи отнюдь не старым по футбольным меркам (всего-то 30!), он решил лишить себя радостей европейского клубного футбола, посягнув на жирную катарскую кость благосостояния (отнюдь не пренебрег азиатским направлением!).

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Тарделли

Справа в полузащите – легендарный итальянский чемпион мира-1982 Марко Тарделли. В знаковом матче мирового футбола – Италия – Бразилия на мундиале-82 в Испании – Тарделли, по-моему, был одним из главных действующих лиц. Все помнят голевые достижения Паоло Росси в той игре и уверенность, которую вселял в партнеров Дино Дзофф (правда, в той игре он сыграл небезошибочно), а вот Тарделли отмечают, как мне кажется, незаслуженно мало. А именно он регулярно снабжал искусными пасами итальянского бомбардира. И боролся, не жалея себя. К сожалению, сразу после третьего, как впоследствии выяснилось, решающего гола Росси, за четверть часа до финального свистка Марко вынужден был покинуть поле из-за травмы, на что сетовал на послематчевой пресс-конференции наставник итальянцев Энцо Беарзот. Однако впоследствии алленаторе не жалел комплиментов в адрес медицинской группы «Скуадры Адзурры», ведь благодаря их работе Тарделли смог сыграть и в полуфинале, и в финале. Более того, в решающем матче отличился голом, точно пробив левой ногой из-за пределов штрафной. Ну, и на клубном уровне тосканец выиграл практически все: 5 раз становился чемпионом Италии, поднимал над головой и Кубок чемпионов, и Кубок Кубков, и Кубок УЕФА и, наконец, пару раз Кубок Италии. Одна из ключевых фигур «Ювентуса» второй половины 1970-х – первой половины 1980-х гг.

Марко Ройс уже более десятка лет во многом определяет игру дортмундской «Боруссии». Коренной дортмундец, он имеет любовь фанатов (обещание никогда не играть в «Баварии», данное в свое время Ройсом, – сладкоголосая музыка для них), капитанскую повязку, медали за две победы в Кубке и за три – в Суперкубке Германии, бронзовую награду Euro-2012. Однако, к сожалению, значимыми триумфами как на клубном уровне («Серебряная салатница» была в прошлом сезоне так близко!), так и на уровне сборной похвастать не может. Куда больше в его коллекции индивидуальных знаков отличия (в частности дважды становился футболистом года в Германии). Расположу Ройса под нападающими.

Нападающие: Марко Ди Вайо (родился в 1976 г.), Марко ван Бастен (родился в 1964 г.), Марко Симоне (родился в 1969 г.).

Выбирая между Ди Вайо и Арнаутовичем, сделал выбор в пользу итальянца. Все-таки уроженец Рима более забивной (итальянские медийщики подсчитали, что его средняя результативность составляла 0,38 гола за матч, у Арнаутовича – менее 0,3) и, по-моему, более техничный форвард. Ди Вайо достигал высших бомбардирских строчек в серии А, играл важную роль в «Парме», «Ювентусе», «Валенсии» (имел касательство к победе в Суперкубке УЕФА), «Болонье», да и в MLS уже в конце игровой карьеры проявил свое незаурядное голеадорское дарование. К сожалению, в его активе не слишком много матчей за национальную сборную, все-таки проигрывал конкуренцию известным итальянским нападающим начала XXI в. Ныне Ди Вайо работает в должности спортивного директора «Болоньи», в частности камера неоднократно выхватывала его во время недавнего выездного матча россо-блу в Вероне. Примечательно, что должностное лицо болонского клуба об Арнаутовиче, права на которого ныне принадлежат именно 7-кратному чемпиону Италии (то есть «Болонье»), отзывается исключительно комплиментарно. Что-то вроде: «Марко очень важен для нас».

Диего Марадона считал Марко ван Бастена «самым элегантным футболистом в мире». Британский журналист и писатель Марк Райан называл его «обильным на голы бомбардиром». Фабио Капелло еще более комплиментарен: «Марко ван Бастен был самым великим игроком из всех, кого я тренировал». Неоднократно голеадор из Утрехта, или попросту Сан-Марко забивал голы в акробатических прыжках или фантастическими ударами с лету (его мяч в финале Euro-88 в ворота команды Валерия Лобановского до сих пор перед глазами!). Три «Золотых мяча» и множество других индивидуальных наград, титул чемпиона Европы, неоднократные триумфы в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА – карьера вроде бы суперская. Однако, когда в последний раз ты выходишь на поле в 28 лет, то определенное ощущение недореализованности все же не покидает. Незаурядное умение в мгновение ока сориентироваться в игровой ситуации и найти наилучшее продолжение (или часто завершение) атаки – отличительная черта ван Бастена-форварда. Когда-то Арриго Сакки, наставник ван Бастена в «Милане», наглядно продемонстрировал своим подопечным, что организация одержит победу над количеством. И на тренировке вратарь Галли, а также Тассотти, Мальдини, Костакурта и Барези в течение 15 минут не пропустили ни одного мяча от 10-ти игроков, в том числе и от Гуллита с ван Бастеном. Следовательно, будет порядок – будет и успех. И ван Бастен усвоил этот урок на всю жизнь!

Марко Симоне, или Питер Пен (именно такое прозвище закрепилось за невысоким быстрым форвардом, тем еще пронырой) был заметной фигурой в «Милане» первой половины 1990-х. Он многое выиграл на клубном уровне (неоднократно Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Италии, много чего навыигрывал и во Франции в составе ПСЖ и «Монако»), однако в сборной Италии его карьера, к сожалению, не сложилась. Вероятно, в первой половине 1990-х в Италии было немало искусных форвардов именно его типа. Однако техничный, быстрый, изобретательный игрок очень ценился, например, таким известным специалистом, как Фабио Капелло. Впрочем, сам Симо в адрес алленаторе говорил противоречивое: «Капелло у нас почти как Бог. Он не дает всем равного шанса». После этих слов Симоне играл в команде Капелло все меньше. Но здесь дело не в чисто игровых добродетелях. Как бы то ни было, а в определении «звезда «Милана»», которое дал Симоне уже упоминавшийся Марк (почти Марко!) Райан, – ни малейшего преувеличения!

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Сімоне

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Исследователи имеют разные версии происхождения имени Марко. Некоторые считают, что оно произошло от латинского слова, что в переводе означает «молоток». Следовательно, носители этого имени должны быть крепкими и устойчивыми. Другая теория – от имени Бога войны Марса. А здесь, наверное, идет речь о силе, мужестве и воинственности. Согласитесь, упомянутые футболисты обладают всеми перечисленными качествами, хотя в то же время и Богами футбольной войны назвать их было бы слишком уж громко. Кто-то выиграл больше, кто-то меньше (а многие фигуранты этой символической команды становились чемпионами мира или Европы!), но честолюбием никто из них не обделен. Специалисты, изучающие связь личных черт с человеческим именем, отмечают, что люди, которых зовут Марко, имеют следующие характеристики: эгоизм, самолюбие, воля, прагматизм, лидерские качества и т. д. Видимо, не все из них являются однозначно положительными, однако немало футболистов, достигших вершин, перечисленным набором качеств обладают. В том числе и парни по имени Марко.

Алексей РЫЖКОВ