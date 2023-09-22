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Лига конференций
22 сентября 2023, 12:46 | Обновлено 22 сентября 2023, 12:47
733
0

Начальник Зари: «Хочу успокоить болельщиков, техпоражения не будет»

Игорь Гузь опроверг слухи о том, что луганский клуб провинился в матче с «Гентом»

22 сентября 2023, 12:46 | Обновлено 22 сентября 2023, 12:47
733
0
Начальник Зари: «Хочу успокоить болельщиков, техпоражения не будет»
ФК Заря Луганск

Начальник «Зари» Игорь Гузь опроверг слухи о том, что луганский клуб может получить техническое поражение за матч с «Гентом» (1:1) после того, как на рукавах формы «Зари» не обнаружили шевронов с логотипами Лиги конференций и программы Respect.

«Накануне старта группового турнира УЕФА направляет каждой команде-участнице обязательный брендированный набор – мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, врачебные сумки с логотипами организации и турнира. К нам пришло все кроме шевронов.

В течение последних 10 дней мы постоянно переписывались с УЕФА, напоминая об этом упущении. За три дня до матча против Гента в Люблин приехали делегат матча и представители УЕФА. Заря сообщила им о ситуации, и теперь уже они проинформировали о ней главный офис своей организации. Мы не просто ждали эти шевроны, но и поставили в раздевалке аппарат для набивки на форму, чтобы оперативно сделать это до игры. Ничего не пришло...

В итоге, мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Поэтому хочу успокоить всех болельщиков Зари: никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко», – сказал Гузь.

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техническое поражение Гент Заря Луганск Лига конференций Заря - Гент Игорь Гузь
Источник ТаТоТаке
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