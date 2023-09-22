Кейн летом мог оказаться в Саудовской Аравии

Форвард сборной Англии Гарри Кейн минувшим летом вместо «Баварии» мог оказаться в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, Кейну предлагали контракт, по которому он мог заработать 100 миллионов евро за два-три года. Однако форвард предложение отклонил: он захотел остаться в Европе и бороться за большие трофеи, поэтому выбрал «Баварию».

Такое решение Кейна расстроило президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, поскольку от «Аль-Хиляля» он получил бы за трансфер игрока большую сумму денег, чем от «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Кейна.