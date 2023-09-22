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  4. Кейн летом мог оказаться в Саудовской Аравии
Германия
22 сентября 2023, 12:35 |
57
0

Кейн летом мог оказаться в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» делал предложение форварду сборной Англии

22 сентября 2023, 12:35 |
57
0
Кейн летом мог оказаться в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн минувшим летом вместо «Баварии» мог оказаться в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По их информации, Кейну предлагали контракт, по которому он мог заработать 100 миллионов евро за два-три года. Однако форвард предложение отклонил: он захотел остаться в Европе и бороться за большие трофеи, поэтому выбрал «Баварию».

Такое решение Кейна расстроило президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, поскольку от «Аль-Хиляля» он получил бы за трансфер игрока большую сумму денег, чем от «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Кейна.

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Гарри Кейн Аль-Хиляль Бавария Тоттенхэм
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