Кейн летом мог оказаться в Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» делал предложение форварду сборной Англии
Форвард сборной Англии Гарри Кейн минувшим летом вместо «Баварии» мог оказаться в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают немецкие СМИ.
По их информации, Кейну предлагали контракт, по которому он мог заработать 100 миллионов евро за два-три года. Однако форвард предложение отклонил: он захотел остаться в Европе и бороться за большие трофеи, поэтому выбрал «Баварию».
Такое решение Кейна расстроило президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, поскольку от «Аль-Хиляля» он получил бы за трансфер игрока большую сумму денег, чем от «Баварии».
Ранее сообщалось о том, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Кейна.
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