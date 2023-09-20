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  4. У Тоттенхэма есть право обратного выкупа Кейна
Англия
20 сентября 2023, 16:59 |
970
2

У Тоттенхэма есть право обратного выкупа Кейна

Об этом сообщил президент клуба Дэниэл Леви

20 сентября 2023, 16:59 |
970
2
У Тоттенхэма есть право обратного выкупа Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Минувшим летом лондонский «Тоттенхэм» продал многолетнего лидера команды Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» за 100 миллионов евро. Однако президент «Шпор» Дэниэл Леви на недавней встрече с болельщиками клуба сообщил о том, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа 30-летнего форварда сборной Англии:

«Этот пункт был частью сделки с мюнхенским клубом», – заявил Леви, при этом не уточнив никаких условий, которые прописаны в данном пункте.

Контракт Кейна с «Баварией» рассчитан на четыре года – до лета 2027 года.

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Источник Evening Standard
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Комментарии 2
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pol-55
Після того як Тотем навіть не пустив Гаррі  забрати особисті речі з клубу,Він аж мріє повернутись до Лисого.
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0
Первый Среди Равных
Забагато відвалила Баварія за 30-річного гравця у якого через рік контракт закінчувався
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