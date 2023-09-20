У Тоттенхэма есть право обратного выкупа Кейна

Минувшим летом лондонский «Тоттенхэм» продал многолетнего лидера команды Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию» за 100 миллионов евро. Однако президент «Шпор» Дэниэл Леви на недавней встрече с болельщиками клуба сообщил о том, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа 30-летнего форварда сборной Англии:

«Этот пункт был частью сделки с мюнхенским клубом», – заявил Леви, при этом не уточнив никаких условий, которые прописаны в данном пункте.

Контракт Кейна с «Баварией» рассчитан на четыре года – до лета 2027 года.