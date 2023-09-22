Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины
Игрок из Панамы впервые забил за украинский клуб в еврокубках
В матче с «Гентом» (1:1) впервые отметился взятием ворот в еврокубках 23-летний форвард из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал представителем 40-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й из Нового Света, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.
К слову, за «Зарю» ранее открывали голевой счет полпреды только одного государства – Ирана (Аллахьяр Сайядманеш). Между тем гол Герреро оказался ко всему прочему трижды юбилейным – 40-м для наших команд в домашних баталиях с бельгийцами, 20-м для украинцев на своем поле в Лиге конференций и 30-м для «Зари» в родных стенах в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Пемьерные еврокубковые голы представителей стран Нового Света за украинские клубы
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Динамо
|
Пюник (д)
|
4:0
|
Перу
|
26.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Андерс МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
Тирасполь (г)
|
2:1
|
Мексика
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Зальцбург (д)
|
3:1
|
Аргентина
|
19.03.2009
|
КУ
|
1/8
|
Вальтер АСЕВЕДО
|
Металлист
|
Динамо (д)
|
3:2
|
Парагвай
|
24.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Динамо
|
Порту (г)
|
2:0
|
Уругвай
|
23.09.2020
|
ЛЧ
|
КР4
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Динамо
|
Гент (г)
|
2:1
|
Венесуэла
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
|
Панама
|
21.09.2023
|
ЛК
|
ГТ
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Гент (д)
|
1:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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