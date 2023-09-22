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Лига конференций
22 сентября 2023, 11:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 12:20
323
0

Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины

Игрок из Панамы впервые забил за украинский клуб в еврокубках

22 сентября 2023, 11:40 | Обновлено 22 сентября 2023, 12:20
323
0
Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины
ФК Заря. Эдуардо Герреро

В матче с «Гентом» (1:1) впервые отметился взятием ворот в еврокубках 23-летний форвард из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал представителем 40-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й из Нового Света, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.

К слову, за «Зарю» ранее открывали голевой счет полпреды только одного государства – Ирана (Аллахьяр Сайядманеш). Между тем гол Герреро оказался ко всему прочему трижды юбилейным – 40-м для наших команд в домашних баталиях с бельгийцами, 20-м для украинцев на своем поле в Лиге конференций и 30-м для «Зари» в родных стенах в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Пемьерные еврокубковые голы представителей стран Нового Света за украинские клубы

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Динамо

Пюник (д)

4:0

Перу

26.08.2004

КУ

КР2

Андерс МЕНДОСА

Металлург Д

Тирасполь (г)

2:1

Мексика

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Зальцбург (д)

3:1

Аргентина

19.03.2009

КУ

1/8

Вальтер АСЕВЕДО

Металлист

Динамо (д)

3:2

Парагвай

24.11.2015

ЛЧ

ГТ

Дерлис ГОНСАЛЕС

Динамо

Порту (г)

2:0

Уругвай

23.09.2020

ЛЧ

КР4

Карлос ДЕ ПЕНА

Динамо

Гент (г)

2:1

Венесуэла

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

Фейеноорд (г)

1:7

Панама

21.09.2023

ЛК

ГТ

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Гент (д)

1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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