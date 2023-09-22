Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины

В матче с «Гентом» (1:1) впервые отметился взятием ворот в еврокубках 23-летний форвард из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал представителем 40-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й из Нового Света, чьи игроки забивали на международной арене за украинские клубы.

К слову, за «Зарю» ранее открывали голевой счет полпреды только одного государства – Ирана (Аллахьяр Сайядманеш). Между тем гол Герреро оказался ко всему прочему трижды юбилейным – 40-м для наших команд в домашних баталиях с бельгийцами, 20-м для украинцев на своем поле в Лиге конференций и 30-м для «Зари» в родных стенах в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Пемьерные еврокубковые голы представителей стран Нового Света за украинские клубы

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Динамо Пюник (д) 4:0 Перу 26.08.2004 КУ КР2 Андерс МЕНДОСА Металлург Д Тирасполь (г) 2:1 Мексика 29.08.2007 ЛЧ КР3 Нери КАСТИЛЬО Шахтер Зальцбург (д) 3:1 Аргентина 19.03.2009 КУ 1/8 Вальтер АСЕВЕДО Металлист Динамо (д) 3:2 Парагвай 24.11.2015 ЛЧ ГТ Дерлис ГОНСАЛЕС Динамо Порту (г) 2:0 Уругвай 23.09.2020 ЛЧ КР4 Карлос ДЕ ПЕНА Динамо Гент (г) 2:1 Венесуэла 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Кевин КЕЛСИ Шахтер Фейеноорд (г) 1:7 Панама 21.09.2023 ЛК ГТ Эдуардо ГЕРРЕРО Заря Гент (д) 1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.