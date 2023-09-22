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  4. АРТЕТА – о новом контракте Эдегора: «Это хорошая новость для клуба»
Англия
22 сентября 2023, 11:48 | Обновлено 22 сентября 2023, 11:49
143
0

АРТЕТА – о новом контракте Эдегора: «Это хорошая новость для клуба»

Главный тренер «Арсенала» доволен этим событием

22 сентября 2023, 11:48 | Обновлено 22 сентября 2023, 11:49
143
0
АРТЕТА – о новом контракте Эдегора: «Это хорошая новость для клуба»
ФК Арсенал. Микель Артета и Мартин Эдегор

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с капитаном команды Мартином Эдегором.

«Подписание Мартином нового долгосрочного контракта – хорошая новость для всех, кто связан с «Арсеналом». Он наш капитан и очень уважаемый в нашем клубе человек, который является прекрасным примером для подражания и профессионалом, привносящим качество и зрелость во все, что он делает. На поле, как все видели, Мартин – молодой игрок высочайшего качества, который постоянно вносит свой вклад на таком высоком уровне.

Для тренера работа с Мартином как с личностью и игроком – сплошное удовольствие, и очень здорово, что, побывав в нескольких клубах за свою карьеру, он теперь освоился и чувствует себя в «Арсенале» как дома. Мы все с нетерпением ждем продолжения нашего пути с Мартином в ближайшие годы».

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Арсенал Лондон продление контракта Мартин Эдегор Микель Артета
Источник ФК Арсенал Лондон
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