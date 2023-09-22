Металлург пригласил экс-нападающего Эпицентра

24 сентября в очередном туре Первой лиги запорожский «Металлург» будет принимать «Диназ».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке за хозяев может дебютировать Руслан Буряк. Этот нападающий, который приехал на смотрины в статусе свободного агента, полторы недели находился в расположении «Металлурга» и вчера главный тренер Владимир Микитин дал «добро» на его подписание.

Буряк начинал сезон в «Эпицентре», но затем решил сменить «прописку».

Пока что «Металлург» набрав 10 очков, занимает шестое место в группе «Б».