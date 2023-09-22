Металлург пригласил экс-нападающего Эпицентра
Руслан Буряк может дебютировать в игре против «Диназа»
24 сентября в очередном туре Первой лиги запорожский «Металлург» будет принимать «Диназ».
Как стало известно Sport.ua, в этом поединке за хозяев может дебютировать Руслан Буряк. Этот нападающий, который приехал на смотрины в статусе свободного агента, полторы недели находился в расположении «Металлурга» и вчера главный тренер Владимир Микитин дал «добро» на его подписание.
Буряк начинал сезон в «Эпицентре», но затем решил сменить «прописку».
Пока что «Металлург» набрав 10 очков, занимает шестое место в группе «Б».
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