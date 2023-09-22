Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург пригласил экс-нападающего Эпицентра
Украина. Первая лига
22 сентября 2023, 11:37 |
230
0

Металлург пригласил экс-нападающего Эпицентра

Руслан Буряк может дебютировать в игре против «Диназа»

22 сентября 2023, 11:37 |
230
0
Металлург пригласил экс-нападающего Эпицентра
Ye.ua. Руслан Буряк

24 сентября в очередном туре Первой лиги запорожский «Металлург» будет принимать «Диназ».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке за хозяев может дебютировать Руслан Буряк. Этот нападающий, который приехал на смотрины в статусе свободного агента, полторы недели находился в расположении «Металлурга» и вчера главный тренер Владимир Микитин дал «добро» на его подписание.

Буряк начинал сезон в «Эпицентре», но затем решил сменить «прописку».

Пока что «Металлург» набрав 10 очков, занимает шестое место в группе «Б».

По теме:
Владимир МИКИТИН: «Заря наиграла на ничью»
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Три игрока Вереса восстановились после травм и поехали на матч с Оболонью
инсайд Металлург Запорожье Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Футбол | 22 сентября 2023, 00:21 1
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?

21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира

В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
Другие виды | 21 сентября 2023, 18:40 6
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги

В топе – прыжки в высоту

Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины
Футбол | 22.09.2023, 11:40
Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины
Эдуардо Герреро расширил географию еврокубковых бомбардиров Украины
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Футбол | 21.09.2023, 12:49
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом
Футбол | 22.09.2023, 11:20
Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом
Капитан Арсенала подписал новый 5-летний контракт с клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 52
Футбол
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 29
Футбол
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
20.09.2023, 10:44 3
Футбол
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
21.09.2023, 10:20 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем