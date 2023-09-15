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Украина. Первая лига
15 сентября 2023, 14:08 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:10
318
0

Металлург нашел замену Алексею Сидорову

Похоже, запорожцы определились с заменой ушедшему в «Металлист 1925» Алексею Сидорову

15 сентября 2023, 14:08 | Обновлено 15 сентября 2023, 14:10
318
0
Металлург нашел замену Алексею Сидорову
ФК Эпицентр. Руслан Буряк

Как стало известно Sport.ua, центральный нападающий Руслан Буряк, который в конце августа покинул «Эпицентр», близок к переходу в «Металлург».

По нашей информации, 24-летний футболист недавно побывал в расположении «Скалы 1911», но поступившее следом предложение от «Металлурга», по всей видимости, показалось Буряку более выгодным.

В нынешнем сезоне центрфорвард, рост которого 193 см, успел провести за «Эпицентр» 2 матча в чемпионате и 3 — в Кубке Украины. В минувшем сезоне Буряк сыграл 21 матч и забил 2 мяча.

«Металлург» с 9 очками после семи туров занимает 6-е место в группе Б Первой лиги.

В воскресенье, 17 сентября, команда Владимира Микитина сыграет в Борисполе с «Мариуполем». Начало матча — в 14:00.

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Алексей Сидоров Металлург Запорожье Эпицентр Каменец-Подольский трансферы Первая лига Украины инсайд Скала Стрый
Источник Sport.ua
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