Металлург нашел замену Алексею Сидорову
Похоже, запорожцы определились с заменой ушедшему в «Металлист 1925» Алексею Сидорову
Как стало известно Sport.ua, центральный нападающий Руслан Буряк, который в конце августа покинул «Эпицентр», близок к переходу в «Металлург».
По нашей информации, 24-летний футболист недавно побывал в расположении «Скалы 1911», но поступившее следом предложение от «Металлурга», по всей видимости, показалось Буряку более выгодным.
В нынешнем сезоне центрфорвард, рост которого 193 см, успел провести за «Эпицентр» 2 матча в чемпионате и 3 — в Кубке Украины. В минувшем сезоне Буряк сыграл 21 матч и забил 2 мяча.
«Металлург» с 9 очками после семи туров занимает 6-е место в группе Б Первой лиги.
В воскресенье, 17 сентября, команда Владимира Микитина сыграет в Борисполе с «Мариуполем». Начало матча — в 14:00.
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