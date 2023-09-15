Металлург нашел замену Алексею Сидорову

Как стало известно Sport.ua, центральный нападающий Руслан Буряк, который в конце августа покинул «Эпицентр», близок к переходу в «Металлург».

По нашей информации, 24-летний футболист недавно побывал в расположении «Скалы 1911», но поступившее следом предложение от «Металлурга», по всей видимости, показалось Буряку более выгодным.

В нынешнем сезоне центрфорвард, рост которого 193 см, успел провести за «Эпицентр» 2 матча в чемпионате и 3 — в Кубке Украины. В минувшем сезоне Буряк сыграл 21 матч и забил 2 мяча.

«Металлург» с 9 очками после семи туров занимает 6-е место в группе Б Первой лиги.

В воскресенье, 17 сентября, команда Владимира Микитина сыграет в Борисполе с «Мариуполем». Начало матча — в 14:00.