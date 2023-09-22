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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 11:06
261
0

Директор Днепра-1: «Президенты клубов хотят сделать арбитров публичными»

Вячеслав Фридман – о темах, которые поднимались на встречи президентов клубов УПЛ

22 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 22 сентября 2023, 11:06
261
0
Директор Днепра-1: «Президенты клубов хотят сделать арбитров публичными»
Sport.ua. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман поделился подробностями встречи президентов клубов УПЛ, которая прошла 20 сентября.

- Нас собрал Геннадий Владиславович Буткевич. «Полесье» только в этом сезоне вышло в УПЛ, и он просто хотел со всеми познакомиться. Это нормальное желание для человека, который в позднем возрасте пришел в футбол, и захотел понять его изнутри, поговорив со своими коллегами, которые также вкладывают деньги в этот вид спорта. За первые восемь туров Буткевич уже понял главные проблемы в украинском футболе.

Геннадий Владиславович хотел, чтобы клубы представляли не вторые или третьи лица, а люди, которые реально вкладывают деньги. Но пришли не все приглашенные. Кто-то находится за границей, кто-то – в местах лишения свободы, я имею в виду Черноморец (владельцы Черноморца Кауфман и Грановский находятся под арестом, – прим.).

Ахметов сказал, что придет в следующий раз, но будет ли он, или снова так ответит – мы не знаем. Президент «Оболони» был бы 100 процентов, но у него поднялась температура. Козловский обещал, но по какой-то причине не приехал. То есть не было нескольких эпатажных президентов и инвесторов, которые могли внести интересные предложения и рекомендации.

- К чему в итоге вы пришли по судейству?
- Были вопросы по назначению судей, ВАРу, чтобы клубы не проявляли заинтересованности в самовольном вознаграждении арбитров. Также мы хотим убрать всех итальянцев из украинского судейства: Лучи, Риццоли. У нас в Украине есть достаточно грамотных бывших арбитров, которые достойны занять эти должности.

Кроме этого, поднимался вопрос, чтобы проверять время от времени наших судей на детекторе лжи. Это нормальное явление. Все президенты клубов владельцы какого-то бизнеса, и они сказали, что использование детектора лжи на предприятиях происходит очень часто.

Было бы неплохо создать рейтинг украинских арбитров – чтобы после нескольких ошибок рефери опускался вниз в табели и публично отчитывался о своих спорных решениях в матче.

Президенты клубов хотят сделать арбитров публичными – чтобы они были подотчетными. Это то, на что закрывал глаза Лучи, запрещая судьям давать комментарии.

Насколько я знаю по слухам, Лучи работает удаленно из Италии. У него в октябре заканчивается контракт, и его просто не нужно продлевать. В этом нет проблемы, учитывая его возраст (74 года, – прим.) и удаленность. Это то, что нужно делать в первую очередь – менять Лучи.

Проведенные реформы итальянцев никого не устраивают. В прошлом году чемпионат заканчивали с судейскими скандалами, новый сезон начали также со скандалов.

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Лучано Лучи судейство чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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