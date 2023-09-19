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Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 18:21 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:22
812
4

Без Шахтера. Клубы УПЛ проведут важную встречу

Будут говорить и о судействе

19 сентября 2023, 18:21 | Обновлено 19 сентября 2023, 18:22
812
4
Без Шахтера. Клубы УПЛ проведут важную встречу
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

По информации СМИ, в среду должна состояться встреча владельцев клубов УПЛ, которую инициировали владельцы «Полесья» и «Вереса». При этом пригласили именно собственников клубов.

Сообщается, что президент «Динамо» Игорь Суркис и президент «Зари» Евгений Геллер подтвердили участие. А вот «Шахтер», вероятно, встречу пропустит, так как делегация не успеет вернуться из Германии после матча Лиги чемпионов.

Но Ринат Ахметов пообещал прийти на следующую подобную встречу.

На встрече должны обсудить проблемы украинского футбола, а особое внимание планируют обратить на скандалы с судейством в первой части сезона.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Игорь Суркис Ринат Ахметов Евгений Геллер Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес Ровно
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Alexx
Показывали заседание суда по аресту павелко где судья Монзуль скандировала Свободу Павелко и просила взять того напоруки .Это вообще невиданная коррупция .Судья вообще должен быть независимым и соблюдать нейтралитет .здесь же она не стесняясь показывает принажлежнсть банде павелко 
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0
Alexx
Смысл в такой встречи без шахтера ? Коррумпированная Уаф под руководством павелко столько лет убивает футбол в угоду шахтера 
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0
FunnyCat_____
ясно что первая встреча без Шахтера, как можно обсуждать судейство с теми кто уже 20 лет его подгребает под себя?
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0
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