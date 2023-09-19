Без Шахтера. Клубы УПЛ проведут важную встречу
Будут говорить и о судействе
По информации СМИ, в среду должна состояться встреча владельцев клубов УПЛ, которую инициировали владельцы «Полесья» и «Вереса». При этом пригласили именно собственников клубов.
Сообщается, что президент «Динамо» Игорь Суркис и президент «Зари» Евгений Геллер подтвердили участие. А вот «Шахтер», вероятно, встречу пропустит, так как делегация не успеет вернуться из Германии после матча Лиги чемпионов.
Но Ринат Ахметов пообещал прийти на следующую подобную встречу.
На встрече должны обсудить проблемы украинского футбола, а особое внимание планируют обратить на скандалы с судейством в первой части сезона.
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