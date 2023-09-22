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WTA
22 сентября 2023, 09:36 |
98
0

Определены все полуфиналистки на турнире WTA в Гуанчжоу

Обидчица Катерины Байндл проиграла лидеру посева

22 сентября 2023, 09:36 |
98
0
Определены все полуфиналистки на турнире WTA в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

Пятая сеяная испанка Ребека Масарова, которая на старте соревнований выбила украинку Катерину Байндл, проиграла первой ракетке турнира Магде Линетт.

Гуанчжоу. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Магда Линетт [1] – Ребека Масарова [5] – 7:5, 7:6(6)
Юлия Путинцева – Татьяна Мария [3] – 6:4, 6:7(6), 6:0

Нижняя часть сетки

Грет Миннен [7] – Лючия Бронцетти [4] – 6:7(8), 6:4, 6:1
Ван Синьюй – Виктория Грунчакова [LL] – 6:4, 4:6, 6:3

Гуанчжоу. Пары 1/2 финала

Магда Линетт [1] – Юлия Путинцева
Грет Миннен [7] – Ван Синьюй

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WTA Гуанчжоу Магда Линетт Ребека Масарова Юлия Путинцева Татьяна Мария Грет Миннен Лючия Бронцетти Ван Синьюй
Источник Sport.ua
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