Определены все полуфиналистки на турнире WTA в Гуанчжоу
Обидчица Катерины Байндл проиграла лидеру посева
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
Пятая сеяная испанка Ребека Масарова, которая на старте соревнований выбила украинку Катерину Байндл, проиграла первой ракетке турнира Магде Линетт.
Гуанчжоу. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Магда Линетт [1] – Ребека Масарова [5] – 7:5, 7:6(6)
Юлия Путинцева – Татьяна Мария [3] – 6:4, 6:7(6), 6:0
Нижняя часть сетки
Грет Миннен [7] – Лючия Бронцетти [4] – 6:7(8), 6:4, 6:1
Ван Синьюй – Виктория Грунчакова [LL] – 6:4, 4:6, 6:3
Гуанчжоу. Пары 1/2 финала
Магда Линетт [1] – Юлия Путинцева
Грет Миннен [7] – Ван Синьюй
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