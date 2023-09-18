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  4. Байндл проиграла пятой сеяной на старте турнира в Гуанчжоу
WTA
18 сентября 2023, 11:17 |
180
2

Байндл проиграла пятой сеяной на старте турнира в Гуанчжоу

Катерина завершила выступление на соревнованиях в Китае

18 сентября 2023, 11:17 |
180
2
Байндл проиграла пятой сеяной на старте турнира в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).

В первом раунде украинка уступила пятой сеяной испанке Ребеке Масаровой (№65 WTA).

Гуанчжоу. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 5:7, 2:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Марино (№129 WTA) или Виктории Голубич (№107 WTA).

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Источник Sport.ua
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dadlismit
Очередной БАЙНДЛЬ ! 
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Александр Науменко
Цілком прогнозовано.
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