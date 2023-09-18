WTA18 сентября 2023, 11:17 |
180
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Байндл проиграла пятой сеяной на старте турнира в Гуанчжоу
Катерина завершила выступление на соревнованиях в Китае
18 сентября 2023, 11:17 |
180
2
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№84 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу (Китай).
В первом раунде украинка уступила пятой сеяной испанке Ребеке Масаровой (№65 WTA).
Гуанчжоу. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 5:7, 2:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Марино (№129 WTA) или Виктории Голубич (№107 WTA).
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