Крупнейший польский букмекер защитил права УЕФА на рекламу благодаря Entain

Польский бренд спортивных ставок STS заключил соглашение о правах на рекламу с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Теперь принадлежащий Entain оператор получил право на проведение маркетинговой деятельности для Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА в Польше.

Это расширит присутствие Entain в спортивном секторе, которая уже сотрудничает с двумя рассматриваемыми лигами. Благодаря приобретению Entain STS, британский игорный холдинг также сможет проводить кампании, ориентированные на УЕФА.

Эти права, активированные SТS в Польше, позволят польскому оператору обращаться к футбольным фанатам по всей Европе. Логотип оператора будет виден во время матчей польских команд, продвигая его букмекерские продукты.

При этом STS пообещал запустить разнообразные локальные акции для любителей спорта в стране. Счастливые болельщики даже смогут выиграть билеты на самые жаркие футбольные матчи Европы.

Будучи крупнейшим частным оператором в Польше, STS твердо намерены поддерживать спортивный сектор. Уже имея партнерские отношения со многими клубами в различных видах спорта, оператор также является официальным спонсором национальной сборной Польши по футболу.



STS была приобретена Entain в июне примерно за 945 миллионов долларов. Сделка, одобренная двумя основными акционерами STS, Матеушем Юрошеком и Збигневом Юрошеком, позволила STS присоединиться к глобальной семье Entain.

В настоящее время компания STS, насчитывающая около 800 000 активных пользователей и сеть из более чем 400 физических букмекерских контор, является бесспорным лидером польской игровой индустрии.

Две недели назад игорная и букмекерская компания опубликовала результаты за первое полугодие, укрепив лидерские позиции и сохранив динамику. Показатели компании выросли по всем направлениям, что свидетельствует об эффективности стратегии STS.

В июле 2023 года Entain приобрел компанию по спортивному моделированию, прогнозированию и аналитике Angstrom Sports.