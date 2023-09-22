21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе В между клубами «Брайтон» и АЕК. Игра завершилась победой греческой команды со счетом 3:2.

Перед началом встречи подопечные Де Дзерби считались безоговорочными фаворитами. В итоге «чайки» забили 2 гола с пенальти (дублем отметился Жоау Педро) и дважды отыгрывались по ходу поединка, но все равно проиграли.

Лига Европы. 21 сентября

Группа В. 1-й тур

Брайтон – АЕК – 2:3

Голы: Жоау Педру 30 (с пенальти), 67 (с пенальти) – Сидибе 11, Гачинович 40, Понсе 84