Брайтон – АЕК – 2:3. Де Дзерби и Ко не готовы к Лиге Европы? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЛЕ в группе В
21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе В между клубами «Брайтон» и АЕК. Игра завершилась победой греческой команды со счетом 3:2.
Перед началом встречи подопечные Де Дзерби считались безоговорочными фаворитами. В итоге «чайки» забили 2 гола с пенальти (дублем отметился Жоау Педро) и дважды отыгрывались по ходу поединка, но все равно проиграли.
Лига Европы. 21 сентября
Группа В. 1-й тур
Брайтон – АЕК – 2:3
Голы: Жоау Педру 30 (с пенальти), 67 (с пенальти) – Сидибе 11, Гачинович 40, Понсе 84
Видео голов и обзор матча:
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