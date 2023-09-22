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Лига Европы
Брайтон
21.09.2023 22:00 – FT 2 : 3
АЕК
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Лига Европы
22 сентября 2023, 07:35 |
328
0

Брайтон – АЕК – 2:3. Де Дзерби и Ко не готовы к Лиге Европы? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЛЕ в группе В

22 сентября 2023, 07:35 |
328
0
Брайтон – АЕК – 2:3. Де Дзерби и Ко не готовы к Лиге Европы? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе В между клубами «Брайтон» и АЕК. Игра завершилась победой греческой команды со счетом 3:2.

Перед началом встречи подопечные Де Дзерби считались безоговорочными фаворитами. В итоге «чайки» забили 2 гола с пенальти (дублем отметился Жоау Педро) и дважды отыгрывались по ходу поединка, но все равно проиграли.

Лига Европы. 21 сентября

Группа В. 1-й тур

Брайтон – АЕК – 2:3

Голы: Жоау Педру 30 (с пенальти), 67 (с пенальти) – Сидибе 11, Гачинович 40, Понсе 84

Видео голов и обзор матча:

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Брайтон АЕК Афины Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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