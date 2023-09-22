22 сентября в 17:45 в итальянском Альгеро проходит матч между командами Португалии и Украины в Евролиге 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соревнования, в которых принимает участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира играют в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.

Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.

В первом матче группы Португалия обыграла Нидерланды (4:1). Затем Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3, хотя по ходу игры вела в счете 2:0.

22 сентября в матче проти Португалии сине-желтым нужна победа с перевесом в два мяча или больше.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.

Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Состав женской сборной Украины

Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

Пляжный футбол. Евролига 2023

Женский турнир. Групповой раунд

Группа А: Италия, Чехия, Швеция

Группа В: Испания, Англия, Польша

Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды

Расписание матчей в группе С

20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1

21.09. 17:45. Украина – Нидерланды – 2:3

22.09. 17:45. Португалия – Украина

Турнирная таблица