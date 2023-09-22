Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
22 сентября 2023, 06:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 06:20
120
0

Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 сентября в 17:45 матч Евролиги-2023 среди женских команд

22 сентября 2023, 06:12 | Обновлено 22 сентября 2023, 06:20
120
0
Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
beachsoccer.com

22 сентября в 17:45 в итальянском Альгеро проходит матч между командами Португалии и Украины в Евролиге 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соревнования, в которых принимает участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира играют в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.

Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.

В первом матче группы Португалия обыграла Нидерланды (4:1). Затем Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3, хотя по ходу игры вела в счете 2:0.

22 сентября в матче проти Португалии сине-желтым нужна победа с перевесом в два мяча или больше.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.

Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Состав женской сборной Украины

  • Вратарь: Анастасия Терех.
  • Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

Пляжный футбол. Евролига 2023

Женский турнир. Групповой раунд

  • Группа А: Италия, Чехия, Швеция
  • Группа В: Испания, Англия, Польша
  • Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды

Расписание матчей в группе С

  • 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1
  • 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды – 2:3
  • 22.09. 17:45. Португалия – Украина

Турнирная таблица

По теме:
Украинки проиграли команде Нидерландов на старте Евролиги, хотя вели 2:0
Украина – Нидерланды. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Женская сборная Украины стартует в Евролиге по пляжному футболу
пляжный футбол Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко Португалия - Украина женская сборная Португалии по пляжному футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Футбол | 21 сентября 2023, 12:49 27
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов

Однако игроки выбрали киевское «Динамо»

Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Футбол | 21 сентября 2023, 21:06 8
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб

Украинский голкипер снова стал вторым выбором команды после прихода Кепы

УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Футбол | 21.09.2023, 10:20
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Бокс | 21.09.2023, 07:40
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Аль-Хиляль упустил победу, Канте забил победный гол за Аль-Иттихад
Футбол | 22.09.2023, 04:40
Аль-Хиляль упустил победу, Канте забил победный гол за Аль-Иттихад
Аль-Хиляль упустил победу, Канте забил победный гол за Аль-Иттихад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
20.09.2023, 14:14 16
Хоккей
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 15:20 1
Волейбол
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем