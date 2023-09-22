Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 сентября в 17:45 матч Евролиги-2023 среди женских команд
22 сентября в 17:45 в итальянском Альгеро проходит матч между командами Португалии и Украины в Евролиге 2023 по пляжному футболу среди женских команд.
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Соревнования, в которых принимает участие сборная Украины, продлятся до 24 сентября. Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира играют в группе С вместе с командами Португалии и Нидерландов.
Три победителя из трех групп и лучшая из команд, занявших вторые места, выйдут в полуфинал соревнований.
В первом матче группы Португалия обыграла Нидерланды (4:1). Затем Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3, хотя по ходу игры вела в счете 2:0.
22 сентября в матче проти Португалии сине-желтым нужна победа с перевесом в два мяча или больше.
Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.
Португалия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Состав женской сборной Украины
- Вратарь: Анастасия Терех.
- Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.
Пляжный футбол. Евролига 2023
Женский турнир. Групповой раунд
- Группа А: Италия, Чехия, Швеция
- Группа В: Испания, Англия, Польша
- Группа С: Португалия, Украина, Нидерланды
Расписание матчей в группе С
- 20.09. 13:45. Португалия – Нидерланды – 4:1
- 21.09. 17:45. Украина – Нидерланды – 2:3
- 22.09. 17:45. Португалия – Украина
Турнирная таблица
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